«Fontane pubbliche: se ci sono pericoli, Persiani deve emettere un’ordinanza sindacale»

MASSA – Massa Città in Comune torna sulla questione delle fontane pubbliche della Rocca e del Cristallo che sarebbero chiuse per analisi svolte dall’azienda Usl Nord Ovest: «Non abbiamo motivi per non credere alle affermazioni dell’assessore Guidi, ma siamo alquanto sorpresi dalle modalità di questa comunicazione alla città di Massa. Se è in dubbio l’incolumità pubblica il sindaco deve usare lo strumento dell’ordinanza sindacale così come prevede il Testo Unico degli Enti Locali. Inoltre avrebbe dovuto fare in modo che chiunque potesse essere al corrente del provvedimento; il che significa che né social né stampa sono lo strumento comunicativo corretto. Nel recente passato dell’amministrazione Persiani qualsiasi problema per la salute pubblica, che vedeva coinvolta l’acqua, era stato immediatamente accompagnato da una ordinanza sindacale. Ricordiamo tutti le drammatiche ore di panico, durante lo scorso inverno, in cui un’ordinanza sindacale gettò nel terrore decine di migliaia di massesi a causa del divieto di attingere acqua dalle fontane domestiche e non. In quel caso Persiani emise un’ordinanza sindacale di divieto assoluto di consumo di acqua previa bollitura, la numero 31 dell’11 febbraio scorso, a seguito di una comunicazione dell’Azienda Usl Nord Ovest.»

«Se l’Azienda Usl Nord Ovest ha rilevato, ai primi di agosto, uno sforamento dei parametri che mettono a rischio la salute pubblica, – prosegue il gruppo – così come dichiarato dall’assessore Guidi ai giornali, immaginiamo abbia fatto comunicazione immediata sia a Gaia Spa che al Comune di Massa come era accaduto lo scorso Febbraio. Subito dopo Persiani avrebbe dovuto emettere un’ordinanza sindacale di chiusura delle fontane Rocca e Cristallo, con ulteriore divieto assoluto di consumo di quella già prelevata per motivi di salute pubblica. Allora alcune domande nascono spontanee: come mai Persiani non ha emesso l’ordinanza sindacale per certificare la chiusura della fontane della Rocca e del Cristallo per tutelare la salute pubblica? Come mai nessun cartello ufficiale è appeso nei pressi delle fontane per informare la cittadinanza? Come mai alcuni fogli volanti che annunciavano la “manutenzione ordinaria” sono improvvisamente spariti? Il problema sollevato da Guidi si è presentato prima o dopo la manutenzione ordinaria? Rispondere è un dovere da parte di Persiani perché con la salute pubblica non si scherza.»