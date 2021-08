Da Canterbury a Roma passando per Massa-Carrara: sabato arrivano i camminatori della Francigena

MASSA-CARRARA – Prosegue la camminata europea organizzata da Aevf, l’Associazione Europea delle vie Francigene (insieme alla propria rete di partner), all’interno dell’evento “Via Francigena. Road to Rome 2021.Start again!”, per celebrare i 20 anni dalla sua fondazione. Da Canterbury in Inghilterra, il gruppo del Road to Rome – dopo avere percorso il tratto francese e svizzero – dallo scorso primo agosto è arrivato in Italia, dove ha attraversato le regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Nei giorni scorsi la tappa del cammino ha toccato Pontremoli, quindi Aulla e Castelnuovo Magra. Sabato 21 agosto nella tratta da Castelnuovo Magra a Massa, è prevista nella tarda mattinata la tappa intermedia ad Avenza, dove ad accogliere i pellegrini ci saranno il sindaco Francesco De Pasquale e i rappresentanti della Pro Loco di Avenza.

Come ci spiega Pietro Di Pierro, i pellegrini saranno accompagnati in visita nel centro storico di Avenza dove, come è noto, passa la via Francigena. A “Road to Rome” partecipa un gruppo stabile di camminatori ai quali si aggiungono nelle varie tappe quanti desiderano partecipare. Carrara fa parte dell’Associazione Europea della Via Francigena dal 2018 e sostiene l’importanza del cammino sia dal punto di vista culturale che turistico, è il commento dell’Assessore alla Cultura Federica Forti, la quale ricorda che piazza Finelli ad Avenza ospiterà, anche quest’anno, dal 6 al 12 settembre, il Simposio Tracce sulla Francigena Dante sulla Francigena, con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti.

Road to Rome è una marcia a staffetta da percorrere a piedi e in bicicletta, per unire l’Europa all’Italia. Il 15 giugno il gruppo di camminatori è partito da Canterbury, dopo una breve cerimonia accanto alla pietra simboleggiante il km 0 della Via Francigena e arriverà a destinazione a Roma il prossimo 10 settembre, per proseguire fino a Santa Maria di Leuca il 18 ottobre, coinvolgendo 657 comuni europei. L’evento vuole valorizzare la Via Francigena mettendo in rete i territori che vi si affacciano, attraverso 3.200 chilometri e 4 nazioni – Regno Unito, Francia, Svizzera, Italia – tutti membri del Consiglio d’Europa. Oggi la Via Francigena costituisce uno degli Itinerari culturali europei più attrattivi. Il numero crescente di camminatori provenienti da tutto il mondo sottolinea la nuova tendenza verso un modo di praticare turismo culturale e sostenibile che sviluppa il dialogo interculturale e interreligioso tra la comunità di chi cammina e le comunità che accolgono e che genera ricadute economiche e turistiche importanti nei Comuni “in rete”. Road to Rome ha tra i suoi obiettivi quello di sostenere la candidatura della Via Francigena a Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco.

TAPPA A MASSA

Dopo Avenza, i camminatori saranno accolti a Massa. “È con grande orgoglio che ospitiamo i pellegrini di questo importante evento internazionale – commenta l’assessore al Turismo Andrea Cella – anche Massa è protagonista di questa lunga camminata, grazie alla collaborazione fin da subito offerta agli organizzatori dell’evento e all’aiuto delle nostre associazioni del territorio. L’amministrazione Persiani crede nella valorizzazione dei percorsi come la via Francigena, attraverso atti concreti come l’ingresso nell’Associazione Europea delle Vie Francigene, cosa mai fatta da chi ci ha preceduto. Grazie infine all’ottima sinergia con i comuni della nostra provincia attraversati dalla via Francigena, con cui il confronto è sempre onesto e proficuo”.

I marciatori partiranno da Castelnuovo Magra e, dopo aver percorso un breve tratto al confine tra il territorio ligure e toscano, giungeranno in tarda mattinata ad Avenza, attraverseranno quindi le Colline del Candia per scendere infine a Massa attraverso la frazione di Mirteto e il quartiere storico di Borgo del Ponte. Nei pressi della porta di ingresso all’antico borgo, eretta da Alberico I Cybo-Malaspina, saranno salutati da alcuni figuranti in costume rinascimentale, primi fra tutti il Marchese e consorte, e accolti con prodotti tipici, vino del Candia e acqua Fonteviva. Il percorso proseguirà poi attraverso il centro storico cittadino per raggiungere Piazza Mercurio e l’Ostello Palazzo Nizza. È previsto anche un passaggio in Piazza Felice Palma, per vedere, alla presenza degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, le opere realizzate nell’ambito del “Simposio di Scultura” quest’anno dedicato al tema della Divina Commedia, che andranno proprio a valorizzare un tratto della Via Francigena. La staffetta ripartirà da Massa in e-bike domenica 22 agosto.