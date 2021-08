Come prevenire gli effetti dannosi dei raggi solari. La conferenza venerdì 20 agosto alla Comasca

MASSA – Venerdì 20 agosto al parco La Comasca di Ronchi, è stata organizzata una giornata dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione della popolazione sui comportamenti e stili di vita da acquisire per evitare i gravi danni derivanti dai raggi solari e da una non corretta esposizione al sole nel periodo estivo, sia al mare che in montagna.

Il progetto “La Prevenzione non va in vacanza”, al suo quarto anno è stato messo a punto da Iapb Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità. Di respiro internazionale, quest’anno, il secondo anno della pandemia, si è voluto ricordare quanto sia importante la prevenzione e che nonostante la grave situazione che tutti noi stiamo vivendo, deve continuare ad essere un indispensabile obiettivo di tutti. Semplici comportamenti, quasi automatici, come indossare un paio di occhiali da sole di buona qualità, un cappellino nelle ore più assolate, la crema protettiva, evitando le ore centrali della giornata. Questo vale ancora di più per i più piccoli: perché i danni agli occhi e alla pelle da piccoli, possono procurare gravi malattie in età adulta.

Ne parlerà il dottor Franco Passani, vice presidente Iapb e direttore della Uo di Oculistica della asl nordovest area di Massa-Carrara e il dottor Giovanni Bagnoni, direttore Uo di Dermatologia di Livorno e Massa-Carrara. I due importanti medici, illustreranno al pubblico presente le finalità e gli obiettivi del progetto. In particolare, saranno evidenziati i possibili rischi per gli occhi e la pelle derivanti da errati stili di vita. I raggi del sole possono procurare o accelerare patologie insidiose e pericolose per la vista, comprese patologie che possono portare alla perdita grave o totale della visione. Mentre per quanto riguarda la pelle, sappiamo molto bene quanto il sole abbia una diretta responsabilità sullo sviluppo di tumori, in particolare per quanto riguarda il melanoma. La zona costiera della Toscana ha una incidenza di tumori molto superiore alla media nazionale e questo deve fare riflettere.

Prima dell’incontro con il pubblico, previsto alle 18,30, grazie alla disponibilità di un moderno ambulatorio oculistico mobile, saranno effettuati screening visivi gratuiti dalle 17 alle 19.30. Gli aspetti logistici e organizzativi sono stati curati in collaborazione con la Croce rossa italiana che garantirà con i propri volontari anche gli aspetti legati al percorso di sicurezza Covid .

Il sole è un amico, ma alla pari di un farmaco salvavita ha anche effetti collaterali importanti. Basta poco, veramente poco per godere dei soli effetti positivi. Questo è il semplice messaggio lanciato da Iapb, Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e dalla Croce rossa italiana.