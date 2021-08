Una gita speciale alla cava dei Fantiscritti: l’aspetto solidale della “donna bianca”

CARRARA – Quanti volti ci sono nascosti dietro alla cava di Fantiscritti lo sanno gli uomini e le donne che l’hanno duramente vissuta; lo sanno i grandi artisti, come Michelangelo, che dal suo pregiato marmo ne hanno fatto

dei capolavori mondiali. Oggi un nuovo volto è emerso da quel bacino marmifero e i ragazzi delle Briccole Special, partecipanti al progetto D.A.I L.A (Disabilità, Autonomia, Inclusione, Laboratorio, Abitazione) ne hanno sperimentato la fruibilità turistica, l’ aspetto accogliente e solidale che ha caratterizzato il tour della visita alla cava di Carrara.

Grazie al sostegno di Andrea Bambini e l’organizzazione professionale di ottime guide, i ragazzi e gli operatori della cooperativa sociale hanno potuto sperimentare l’accessibilità culturale a questo avventuriero tour anche per coloro che, per caratteristiche personali, hanno dei bisogni educativi specifici. Tutto è iniziato dall’escursione con le Jeep 4×4 del Carrara Marble Tour nel cuore della cava e a seguire la visita guidata alla Cava Museo di Fantiscritti.

I ragazzi hanno vissuto un’esperienza unica sulla vetta spettacolare delle Alpi Apuane, alla scoperta dei marmi pregiati di Carrara, alla conoscenza di 2000 anni di storia, di storia dell’arte e di vita sociale vissuta da questi lavoratori.

Coerente con le finalità del progetto D.A .I.L.A. questa esperienza ha confermato che la cultura non ha barriere e che esistono proposte che valgono la pena di essere vissute e conosciute, perché si prefiggono come obiettivi la partecipazione alla vita sociale di tutti i soggetti, anche quelli con diverse abilità, e la possibilità di un ampio grado di autonomia nella fruizione turistica anche per “clienti con bisogni speciali”.