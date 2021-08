“La salute derubata”, giovedì ai Ronchi la conferenza sullo smantellamento della sanità pubblica

MARINA DI MASSA – «”La Repubblica tutela la salute e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Questo è scritto nella Costituzione italiana, anche se qualcuno evidentemente non la pensa così, visto che da anni ormai si vede come la politica e le istituzioni preferiscano inseguire le imposizioni sul risparmio piuttosto che la tutela della salute. Mascherandola come una ricerca dell’efficienza, si è invece tagliato e tagliato in anni, col risultato che quando è scoppiata l’emergenza covid, ci si è trovati in crisi». Lo afferma il segretario di Italexit Massa-Carrara, Nicola Dal Zotto, che presenta l’evento pubblico che si svolgerà domani sera, giovedì 19 agosto alle 21.00 nella piazzetta dei Ronchi a Marina di Massa. “La salute derubata” è il titolo dell’iniziativa nella quale i relatori porteranno il pubblico in un viaggio nello smantellamento della sanità pubblica italiana fra austerity e pandemia.

L’evento è organizzato da Italexit con la partecipazione di associazioni culturali toscane e importanti gruppi di studio nazionali. Interverranno il segretario della sezione apuana di Italexit Nicola Dal Zotto, Andrea Giumetti per l’associazione culturale Vox populi e Matteo Bernabè per la società di consulenza e formazione economico-finanziaria FEF Academy.