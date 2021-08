Finalmente riaperta la strada provinciale 17 di Posara

FIVIZZANO – A partire da giovedì 19 agosto 2021 viene riaperta la Sp 17 di Posara, nel comune di Fivizzano: lo prevede un’ordinanza del Settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara che revoca la precedente del 25 gennaio 2021, con la quale era stata disposta la chiusura a seguito di un movimento franoso. Sono terminati, infatti, i lavori di rimozione di materiale sulla carreggiata, eseguiti dal Comune di Fivizzano, al quale la Provincia nei giorni scorsi ha provveduto a girare la somma necessaria per l’intervento complessivo: al momento l’area risulta stabile, e il piano

viabile è protetto dalla presenza di una paratia di new jersey al piede della scarpata. La nuova ordinanza dispone, comunque, anche la chiusura preventiva della stessa strada in caso di allerta meteo arancione o rosso.