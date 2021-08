Asilo nido “La Mimosa”, finanziato il progetto di rifacimento per 2.9 milioni di euro

MASSA – E’ stato completamente finanziato, per 2,9 milioni di euro, il progetto del Comune di Massa per la realizzazione del nuovo asilo nido “La mimosa” di via Fiume. L’attuale edificio risale agli anni ’70, necessitando spesso di consistente manutenzione e messa in sicurezza dal punto di vista sismico e dell’efficienza energetica.

“E’ il terzo finanziamento che siamo riusciti ad intercettare in questo periodo – spiega il sindaco Francesco Persiani -, segno che stiamo lavorando bene su tutti i fronti. In questo caso la soddisfazione è maggiore perché riguarda una struttura scolastica, nello specifico un asilo nido, che verrà ampliato e migliorato”.

Il progetto, già in fase esecutiva, è stato incluso nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza ed inserito tra quelli ammessi a contributo del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il Ministero dell’Istruzione e con il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, per progetti di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni, destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

“C’è una grande soddisfazione per il risultato conseguito – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Guidi – fin da subito, come amministrazione abbiamo effettuato numerosi sopralluoghi all’asilo di via Fiume riscontrando come lo stesso necessitasse di un intervento totale di sostituzione. Per questo abbiamo deciso di partecipare al bando ministeriale, oggi finanziato, con un progetto che non solo porterà alla realizzazione di una nuova struttura, ma anche all’ampliamento dei servizi offerti. Infatti, per ottimizzare gli aspetti funzionali, dei servizi e del risparmio energetico globale è prevista la demolizione del vecchio prefabbricato e la costruzione di una nuova struttura su più piani, con ampie vetrate per garantire le migliori condizioni di illuminazione e nuove aree verdi attrezzate all’esterno”.

“Il nuovo asilo nido sarà dimensionato per poter accogliere fino a 60 bambini, tra divezzi e lattanti, con la possibilità di aumentare l’utenza in base a nuove richieste andando incontro alle necessità di quante più famiglie possibili – spiega poi l’assessore all’istruzione Nadia Marnica – “L’amministrazione comunale continua a puntare molto sulla sicurezza degli edifici scolastici e sui migliori servizi”.

L’amministrazione comunale resta in attesa del decreto con i dettagli sulle tempistiche da osservare per la realizzazione dell’intervento.