Ultimo appuntamento “a ritmo di jazz” con le summer nights del 5Terre Outlet village

BRUGNATO – È tutto pronto per il gran finale delle Summer Nights 2021, la rassegna di musica, poesia e teatro che ha illuminato le serate estive di Brugnato 5Terre Outlet Village.

Sabato 21 agosto per l’ultimo appuntamento in calendario sarà di scena, a partire dalle 21.00, il Piero Gaddi Quartet con il chitarrista jazz norvegese Bjørn Vidar Solli, protagonisti dello spettacolo dal titolo A ritmo di Jazz Europeo. Un tributo dal sapore internazionale alla scena jazzistica del vecchio continente.

Ad introdurre lo show, a partire dalle 20.30, la presentazione in anteprima assoluta di “Medicina popolare e magia”, libro edito da Edizioni Cinque Terre e realizzato da Attilio Casavecchia, studioso e appassionato di cultura materiale. Il volume racconta la scoperta fatta quasi per caso di un piccolo tesoro in una vecchia casa di Riomaggiore: un antico manoscritto risalente alla metà del Settecento che raccoglie 41 ricette e consigli terapeutici. Una preziosa testimonianza dal grande valore storico che ci parla dei rimedi tratti dalla medicina antica e dalle pratiche tradizionali e popolari.

Continuano inoltre, fino al 31 agosto, le imperdibili occasioni dei Summer Sales, con la possibilità di fare shopping con riduzioni fino al 70% sul prezzo outlet. Per permettere a tutti di raggiungere comodamente l’outlet village è attivo il servizio di bus navetta gratuito dalla Versilia, ogni lunedì e venerdì fino al 27 agosto e da Genova, Pisa e Livorno, domenica 22 agosto. Per consultare gli orari e prenotare è sufficiente collegarsi al sito web www.shopinnbrugnato5terre.it o chiamare l’Infopoint allo 0187 894521.

Per assistere agli eventi, tutti a ingresso libero e gratuito, è sufficiente presentare il green pass e ritirare presso l’infopoint di Brugnato 5Terre Outlet Village un ticket che darà diritto ad un posto nella platea, con il quale poter accedere all’area dello spettacolo. Una semplice procedura che permetterà di garantire il distanziamento interpersonale tra gli spettatori ed il rispetto di tutte le norme di sicurezza che regolano, in questa fase, lo svolgimento degli spettacoli all’aperto.