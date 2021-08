MARINA DI CARRARA – «La situazione nella pineta di Marina est non fa che peggiorare». A segnalarlo è un gruppo di residenti che già un mese fa aveva denunciato lo stato di degrado in cui si trova la zona (ne avevamo parlato qui). «Purtroppo – scrivono – non solo non abbiamo avuto nessuna risposta, ma abbiamo visto il perseverare e peggiorare della situazione». E a testimonianza di quanto affermano, forniscono una fotografia del 14 agosto che mostra lo stato dei cestini dell’immondizia e il modo in cui erano parcheggiati i camion.

«Visto il perdurare del silenzio – proseguono i residenti – e soprattutto della mancanza di azioni volte ad arginare il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti e del continuo illegale passaggio e parcheggio di TIR, più volte segnalato, e costantemente ignorato dalla polizia municipale e dagli organi preposti, abbiamo deciso di rivolgerci alla magistratura. Nei prossimi giorni, stante il perdurare della più che pericolosa situazione con cui siamo costretti a convivere, presenteremo un dettagliato esposto alla magistratura, a cui forniremo tutti gli elementi utili a perseguire gli eventuali responsabili di quanto sta succedendo in una zona residenziale del nostro comune».

«Una situazione – chiudono – che vede coinvolti, a nostro avviso, l’amministrazione comunale, il corpo della polizia locale, l’autorità portuale e le varie aziende, che utilizzando a dismisura i trasporti eccezionali, rendono la nostra vita impossibile».