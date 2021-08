Memorial Colò: l’edizione 2021 va a Lorenzo Giordani

TRESANA – Si è conclusa con pieno successo l’edizione 2021 del Memorial Antonio Colò, cronoscalata da Barbarasco a Groppo nel Comune di Tresana riservata ai ciclisti juniores. L’organizzazione è stata a carico del presidente Pierluigi Toni del “Circolo Acli Groppo” e di Paolo Colò, figlio del compianto Antonio. Una corsa giovane, ma competitiva: da qui è partito nel 2018, arrivando terzo, Tadej Pogacar che, diventato professionista, è stato vincitore del Tour de France e delle Olimpiadi: «Tanti giovani campioni si ritrovano da anni sulle nostre strade per una festa dello sport a due ruote – afferma il Vice sindaco Amerigo Toni -, juniores oggi, professionisti domani».

Per quanto riguarda la gara, la graduatoria generale parla azzurro: 1° classificato Lorenzo Giordani; 2° classificato Federico Savino; 3° classificato Martin Svrcek. Nella parole dell’assessore allo sport del Comune di Tresana, Alessandro Vannini, i ringraziamenti a chi lavorato per la buona riuscita dell’iniziativa: «Grazie al Comando di Polizia municipale di Licciana Nardi e Tresana con Marco Storti e Luigi Remedi, alla Pubblica Assistenza di Casola per l’assistenza con l’infaticabile Donatella Arcangeli e tutti i volontari, all’associazione “Le mie Radici” e alla Presidente Soleluna Gisella per gli omaggi floreali».