«Sui vaccini errori di comunicazione, serviva voce univoca. Credo nella medicina, ma non è scienza esatta»

MASSA – «Nella scienza ho sempre creduto al 100%. Ma attenzione: tanti pensano che la medicina sia una scienza esatta. Non è così: chi lavora in ambito medico sa che tutto è in continua evoluzione e discussione. La medicina non è oro colato». Sono le parole di Martina Benedetti, l’infermiera del Noa divenuta simbolo della lotta al Coronavirus, ai microfoni dei BerAlive Podcast su YouTube. Lo scatto pubblicato in piena prima ondata, che la ritraeva in primo piano con i segni della mascherina sul volto, ha fatto il giro del mondo e l’ha resa popolare (qui la nostra intervista). Martina ha scelto di raccontare il dramma vissuto in corsia, ma sempre con grande semplicità e delicatezza. Con il sorriso sul volto, che nonostante lo stress e la fatica cui è sottoposta da un anno e mezzo a questa parte, non le manca mai.

A un certo punto della chiacchierata con Berardino Iacovone, lui le chiede se ha mai desiderato, anche solo per un momento, di non essere un’infermiera. Lei non nega. «Questa ondata va avanti da ottobre. E’ stato un periodo lunghissimo ed estenuante, anche a livello fisico. A un certo punto, sì, ho pensato di non farcela. Ho avuto anche una brutta dermatite rosacea a causa dell’uso prolungato della Ffp3. Gli antibiotici mi rendevano ancora più debole, ma dovevo comunque andare al lavoro». E finito il turno, la sfida continuava. Quella contro lo scetticismo in tv e nel mondo social, contro chi negava quello che lei vedeva con i suoi occhi. «Mi trovavo a guardare la televisione, e a volte provavo rabbia verso persone che non avevano né le competenze, né l’autorità né il diritto in quel momento di parlare, e magari sentenziavano. E alla fine eravamo noi, io e i miei colleghi, che la mattina successiva ci alzavamo alle 5 per andare a timbrare il cartellino. E sentire queste voci discordanti, con la miriade di fake che si sono susseguiti in questo periodo, è stato veramente pesante».

L’avvento dei vaccini ha acceso la speranza. «La prima dose l’ho fatta il 6 gennaio – racconta l’infermiera -. Appena hanno aperto i portali, mi sono immediatamente prenotata. Non l’ho fatto “alla cieca”. Avevo letto molto e fatto ricerche, sempre presso fonti ufficiali. E alla fine, ho contribuito in questo percorso di uscita dal tunnel vaccinandomi». I movimenti no vax, per Martina, non sono una sorpresa. «Esistono da sempre, ci sono categorie di “no vax” per ogni tipologia di vaccino, figuriamoci per questo, che è uscito in così breve tempo. Quello che purtroppo ho notato, però, è che con alcune persone non c’è possibilità di dialogo. Quando inizi a citare fonti e articoli scientifici, e ti rispondono che sei una corrotta dal sistema, a quel punto perdi la speranza di essere compresa».

Poi ci sono le persone “comuni”, quelle che si fidano e non si fidano. E la cui riluttanza, secondo l’infermiera, è frutto probabilmente di evidenti errori di comunicazione. «Non c’è stata una voce univoca. Si dovrebbe far parlare di più la scienza, il dato scientifico, e creare meno confusione. Il momento storico è molto particolare e bisogna fare estrema attenzione, attenzione che non c’è stata. Penso, ad esempio, agli articoli di giornale sulla questione AstraZeneca. Tante notizie non sono state portate fino in fondo, oppure sono state rettificate in un secondo momento ma la rettifica non fa notizia come il primo titolo. E’ mancata la sensibilità, anche da parte dei media».