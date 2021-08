CARRARA – La campagna di Marco Cappato e del suo team di volontari ha già centrato un grande traguardo: sono state superate infatti le 500.000 firme per il referendum sull’eutanasia legale. Carrara ha toccato le 2mila adesioni, Massa è andata persino oltre. Ieri pomeriggio Cappato, alla sua seconda tappa a Carrara dopo quella dello scorso giugno, ha ringraziato la comunità apuana per il grande contributo. “Se andiamo avanti a questi ritmi – ha dichiarato di fronte ad una postazione piazzata in zona Caravella, a Marina di Carrara – andremo molto oltre le 500mila firme necessarie. Questo grazie ai gruppi di raccolta firme che si sono formati non solo nei capoluoghi di provincia, ma anche nei centri più piccoli, da Bolzano a Caltanissetta. Sottolineo che finora non c’è stato nessun grande partito che abbia detto “andate a firmare”, e questo rende ancora più forte e straordinaria l’impresa che abbiamo realizzato”.

La forte adesione è anche la dimostrazione, secondo Cappato, della voglia delle persone di “recuperare, dopo una anno e mezzo di pandemia, anche la dimensione della libertà e della democrazia”. “E’ molto importante continuare ad affrontare le questioni relative alle libertà civili, ai diritti individuali e alla partecipazione democratica. Questo referendum sta diventando un’occasione di rinascita anche sotto questo punto di vista”. E sulla sua pagina Facebook l’ex europarlamentare ha fissato il prossimo traguardo: “Andiamo avanti per mettere il risultato al sicuro da errori e ostacoli, verso le 750.000 firme”.

Foto 3 di 3





A festeggiare il successo c’era anche il presidente del consiglio comunale di Carrara Michele Palma, tra i primissimi a firmare per la legalizzazione dell’eutanasia: “Questo desiderio di partecipazione – ha detto – dimostra che c’è voglia di unirsi sui temi e di fare una politica con la p maiuscola. Perché questo alla fine è la politica: occuparsi delle cose che riguardano i cittadini. E’ bellissimo, poi, vedere che tanti giovani hanno sposato la causa e, in generale, tante persone che si uniscono al di là delle partecipazioni religiose o politiche”.

“Un risultato commovente – ha dichiarato Milene Mucci, una delle referenti su Massa-Carrara per l’associazione Luca Coscioni – per il quale dobbiamo ringraziare anche un gruppo di volontari ventenni fantastici alla loro prima esperienza”.