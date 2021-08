Cerreto-Cinquale-Noa: nuova tratta sperimentale per il trasporto pubblico a Montignoso

MONTIGNOSO – Cerreto, spiaggia Green Beach di Cinquale e Nuovo Ospedale Apuano: Nasce una nuova tratta per il trasporto pubblico a Montignoso. Un progetto sperimentale, che durerà fino al prossimo 14 settembre e che garantirà una maggior mobilità sul territorio e anche una maggior sicurezza dal punto di vista del distanziamento anti Covid-19 per tutti i fruitori della linea.

«L’idea infatti è quella di creare un servizio di mobilità supplementare – spiega l’Assessore Giorgia Podestà – un ampliamento e una integrazione dell’attuale linea di trasporto che svolga allo stesso tempo una funzione di diradamento dei contatti a rischio contagio. Questo servizio permetterà inoltre a molti soggetti impossibilitati a muoversi con mezzi propri oppure di poter andare al mare, presso la nostra spiaggia comunale, oppure recarsi in punti essenziali come appunto l’ospedale».

Un servizio necessario soprattutto in questo periodo estivo «quando il Comune vede raddoppiare il numero di presenze a seguito dell’afflusso turistico, per questo si rende necessario estendere il servizio attuale con un supporto di mezzi aggiuntivo – afferma l’Assessora Eleonora Petracci – un servizio che potrà essere utilizzato da tutti i nostri concittadini ma anche dai turisti facilitando gli spostamenti nella piena sicurezza del rispetto delle norme anticontagio».

«Le risorse – spiega il Vicesindaco Raffaello Gianfranceschi – sono state reperite nell’ambito del bilancio sia dalla variazione contabile approvata il 29 luglio scorso ad implementazione dei progetti esistenti, ben 228mila euro, e utilizzando gli spazi che si sono aperti sul Covid. Le risorse liberate con il positivo risultato di esercizio sono appunto merito della recente variazione che complessivamente supera 2 milioni e 190mila euro, è stato quindi possibile ampliare i capitoli di spesa per le azioni che già erano in programma».

La navetta sarà attiva a partire dal lunedì 16 agosto per quattro ore al giorno, per poter prenotare le tratte sarà necessario visitare il sito web “https://prenotamontignoso.geias.it/PrenotaPosti/Index” e registrarsi, attivo anche un numero di telefono del Comune di Montignoso 0585/8271201 e un operatore che aiuterà l’utente in tutte le fasi esclusivamente relative alla prenotazione.