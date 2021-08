Nuovo amministratore unico per Master srl, Benedetti (Fi): «Grazie a Panesi per l’ottimo lavoro svolto»

MASSA – Nuovo amministratore unico per Master Srl, la società in house del Comune di Massa. Il contratto del dottor Corrado Panesi è infatti giunto a scadenza e da Forza Italia ne approfittano per ringraziare l’ex amministratore per il lavoro svolto. “L’incarico, ovviamente politico – scrive il vice coordinatore provinciale Stefano Benedetti – e la vicinanza del dott. Panesi a Forza Italia, sono immediatamente passati in secondo piano per dare la precedenza alla professionalità, all’esperienza e alle sue capacità, requisiti basilari per riuscire a portare a termine quegli obiettivi operativi importanti, condivisi con l’amministrazione comunale, oltre, naturalmente, alla chiusura in attivo del bilancio, tutti bersagli colpiti in pieno”.

“Ringrazio, peraltro, il sindaco Persiani – aggiunge Benedetti – per aver concesso questa grande opportunità ad un professionista che ha ereditato dal padre il rag. Piero Panesi, più volte Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Massa, l’esperienza amministrativa indispensabile a effettuare questo intervento di ristrutturazione e miglioramento dei servizi della Società Master Srl. Oggi, a lavoro terminato, i cittadini possono godere di una migliore qualità dei servizi e di una assistenza professionalmente valida, cosa che con le passate amministrazioni non succedeva. Ora, il timone della società passa nelle mani di un altro professionista al quale auguro e auguriamo buon lavoro”.