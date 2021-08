«Nessuno scippo, il monoblocco di Carrara manterrà tutti i posti per le cure intermedie»

MASSA-CARRARA – Il monoblocco di Carrara manterrà tutti i posti letto di cure intermedie, “quindi nessuno scippo ma semplicemente una soluzione temporanea per venire incontro alle necessità della popolazione della Lunigiana” lo afferma l’Asl Toscana nord ovest.

“È importante – sottolinea la direzione aziendale – ricordare che in estate i ricoveri sono ridotti, quindi anche la necessità di cure intermedie è inferiore rispetto agli altri periodi dell’anno. Nel 2020 a Carrara, grazie alla Regione Toscana, abbiamo aperto 20 posti letto di cure intermedie in territorio che ne era completamente sprovvisto. Inoltre, i nostri uffici stanno lavorando per raggiungere il numero di 40 posti, come previsto e come concordato con la conferenza dei sindaci, è nostra intenzione mantenere gli impegni presi con tutta la popolazione”.

“Anche la Lunigiana – aggiunge l’azienda sanitaria – entro settembre, avrà la sua dotazione di posti letto di cure intermedie e di hospice, ciò permetterà di liberare lo spazio attualmente destinato ai cittadini lunigianesi in modo da ripristinare la dotazione originaria al monoblocco”.

“Infine – conclude la direzione – vorrei tranquillizzare sia le istituzioni, sia i cittadini. È infatti nostra intenzione investire sul monoblocco di Carrara, punto strategico per l’assistenza nella zona delle Apuane, per renderlo maggiormente efficiente e moderno”.