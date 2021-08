Lunigiana-Sardegna, partiti gli aiuti per gli animali rimasti senza cibo

AULLA – In partenza gli aiuti per la Sardegna, grazie all’iniziativa privata di Liana Maffei che ha mobilitato il web per raccogliere quanto foraggio possibile per gli animali di allevatori e pastori rimasti senza cibo a causa degli incendi che hanno distrutto ettari di terreno.

Una lodevole iniziativa messa in piedi con la collaborazione degli agricoltori lunigianesi che hanno fatto tutto da soli, senza l’aiuto delle associazioni di categoria, sentendosi vicini ai colleghi dell’isola. Sono circa 90 le presse e le rotoballe che partiranno nella notte, circa tre bilici che saranno trasportati tramite una ditta sarda che si è presa carico di tutte le spese.

La Lunigiana, come sempre, ha dimostrato di essere abitata da gente di gran cuore che, nel momento del bisogno, non ha mai negato il proprio aiuto a nessuno. La solidarietà è stata talmente tanta, che Liana ha raccolto anche del denaro e a breve, sui social, comunicherà in quali azioni sarà investito.