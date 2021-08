In 304 firmano per chiudere il luna park all’ex Parco dei conigli: «Problemi di sicurezza e disturbo»

MARINA DI MASSA –Sono 304 le firme raccolte dai residenti di Marina di Massa che abitano nei pressi del Luna Park sorto da qualche settimana dove una volta si trovava il Parco dei Conigli. Una petizione per chiedere la «revoca delle autorizzazioni per la gestione dell’area privata tra via Mazzini angolo via Lungofrigido di Ponente».

«Siamo a Marina di Massa – scrivono questi residenti – l’ex parco dei conigli è grande 18mila metri quadri di verde a vincolo paesaggistico in un tranquillo quartiere composto da ville liberty e villette di particolare pregio storico e urbanistico; qui è in corso da giugno l’allestimento di un luna park con installazione di strutture abitative, numerosi e imponenti giochi meccanici e luminosi intermittenti, il perimetro esterno è tutto illuminato e tutto quanto resta acceso per tutta la notte con grande disturbo e disagio degli abitanti che sono costretti a chiudersi in casa con tutte le tapparelle abbassate e gli infissi, chiusi come i topi perché li separa dalle giostre solo la strada».

I residenti segnalano anche problemi di sicurezza: «Anche per il maggior afflusso di persone e di traffico, alla inadeguatezza delle strade, alla mancanza di posteggi e alla vie di fuga essendo il parco rinchiuso, sbarrato dal fiume Frigido e in zona a rischio allagamento. Il cosiddetto “ex parco dei conigli”, nonostante le disattese ordinanze di riforestazione precedenti, fra ulteriori abbattimenti e super-potature è oramai ridotto a pochi alberi spelacchiati e lo stiamo perdendo inesorabilmente; quest’anno fra marzo e aprile a sono seccati contemporaneamente, repentinamente, in modo vistosamente anomalo altri 3 pinus pinea altofusto, subito abbattuti e in luogo dei quali è stata prontamente montata una giostra più grande di loro. Il terreno del parco è stato devastato dai mezzi meccanici e dal passaggio di pesanti autorticolati: sono stati eseguiti scassi profondi per tombini e condotte strappando grandi radici a vista e per tutto il perimetro sono già stati installati fra gli alberi i paloni che sostengono le luminarie e che dovrebbero illuminarlo anche all’interno e che dovranno essere ancora potati o abbattuti per far filtrare la luce all’interno; altri 6 pini altofusto superstiti per quanto ancora potranno resistere prima di far posto ad altre macchine o manufatti?»

«Anche molti turisti – aggiungono – che avevano già prenotato in zona annullano via via con ragione e si rivolgono altrove. Siamo frastornati e increduli della continua progressione di queste attività,peraltro particolarmente evidente e pubblicizzata, senza alcun rispetto per il cittadino, la sensibilità ambientale e la tutela del bene comune,ma sopratutto senza alcun intervento di autorità pubblica alcuna nonostante numerose segnalazioni».