Fiera di San Rocchino, confermata l’edizione 2021. Ma entrerà solo chi ha il Green Pass

MONTIGNOSO – La fiera di San Rocchino? Anche per l’estate 2021 – il tradizionale appuntamento al Cinquale per salutare l’estate e abbracciare l’anno che viene – ci sarà. Ci sarà il prossimo 17 agosto con 126 i banchi dislocati lungo la costa e un’area dedicata alla manifestazione che comprende tutta via Gramsci e via della Libertà, «sostegno alle attività commerciali in un momento complicato ma sarà necessario il massimo rispetto di tutte le regole anticontagio – spiega il sindaco Gianni Lorenzetti – così come è assolutamente indispensabile che ognuno di noi abbia senso civico e senso di responsabilità nei confronti di tutte le persone, le famiglie che saranno presenti e vorranno partecipare».

«Non potevamo permetterci di perdere questa manifestazione – spiega l’assessora Eleonora Petracci – non potevamo tirarci indietro, è stato un lavoro intenso e faticoso da parte di tutti noi e sopratutto degli uffici ai quali va il mio sentito ringraziamento. Un lavoro che abbiamo portato avanti nell’ottica di sostegno a un settore duramente colpito dalla pandemia come quello degli operatori dei mercati e delle fiere e di aiuto e promozione delle nostre attività e di tutti gli esercizi che, in occasione della fiera, potranno sicuramente avere un maggior afflusso di clienti e turisti, naturalmente nel rispetto delle regole».

A chiarire i punti e le modalità degli accessi alla fiera ci ha pensato il Governo, l’accesso a sagre e fiere, anche locali, è consentito infatti “esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde covid-19 in base all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021” i controlli avverranno a campione e “sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi”.

Per quanto riguarda la circolazione, con ordinanza è stato istituito il divieto di immissione su via Gramsci da via Germelli, via Grillotti, Vua Cateratte, Via Manzoni, via Del Freo e via Matteotti dalle 03.00 del 17.08.21 fino alle 07.00 del 18.08.21.

«I controlli sui commercianti e gli operatori saranno capillari – afferma il Comandante della Polizia Municipale Mazzino Martinelli – e sono già iniziati. Faremo poi i controlli a campione sui presenti, è bene che sia chiaro che tutti coloro che accedono all’area della fiera devono essere muniti della certificazione verde». Presenti agli accessi anche la Prociv Montignoso, l’Associazione Alpini e Carabinieri in pensione per fornire supporto e informazione sulle modalità di ingresso.

SODDISFAZIONE DI CONFESERCENTI

“Dobbiamo ringraziare il sindaco Lorenzetti e tutti i suoi uffici – spiegano Adriano Rapaioli, responsabile area Massa-Carrara di Confesercenti Toscana Nord e Daniele Tozzi presidente provinciale Anva – per aver interpretato correttamente anche le ultime direttive del governo in fatto di obbligo di green pass per le fiere. Il rischio concreto era quello di scegliere la strada più semplice dell’annullamento, come purtroppo dobbiamo registrare in altre località. Il Comune di Montignoso ha innanzitutto compreso come una cancellazione dell’appuntamento del 17 agosto – sottolineano ancora Rapaioli e Tozzi – costituisse l’ennesimo colpo per una categoria commerciale, quella degli ambulanti che lavorano nelle fiere, che ha subito pesanti restrizioni che di fatto hanno impedito ogni attività per quasi 18 mesi. Pur in presenza dell’obbligo di green pass per i clienti delle fiere, il governo ha dato una interpretazione più estensiva del provvedimento riguardando spazi all’aperto come strade e piazze. Quindi possibilità di movimento da parte dei clienti, ovviamente con obbligo di possesso della certificazione, ma solo eventuali controlli a campione. Controlli rivolti alla clientela che quindi rimane l’unica responsabile di una eventuale violazione”. La conclusione dei dirigenti Confesercenti Toscana Nord e Anva: “Ovviamente la fiera si svolgerà in totale sicurezza con il rispetto dei protocolli sanitari da parte degli operatori per altro già previsti nei mercati settimanali. Operatori che a loro volta dovranno essere in possesso di green pass”.