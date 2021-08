Campocecina, a Ferragosto raffica di divieti per tutelare l’area: firmata l’ordinanza

CARRARA – Il Comune di Carrara, l’Ufficio Vigilanza e gestione della fauna del Parco delle Apuane, i Carabinieri Forestali, con la collaborazione di Nausicaa Spa, hanno concordato una serie di misure finalizzate a tutelare l’area di Campocecina nel periodo di Ferragosto, al fine di evitare comportamenti scorretti e irrispettosi dell’ambiente. La collaborazione avviata punta a prevenire, scoraggiare e, nel caso, sanzionare condotte pericolose e dannose per l’area.

La “task force” composta dal personale dell’Ufficio Vigilanza del Parco delle Apuane, dai Carabinieri Forestali, dalla Polizia Municipale e dalla Protezione civile sarà presente nella località montana per portare avanti un’azione di informazione e controllo. Si ricorda che l’area rientra nel Parco delle Apuane ed è, quindi, assolutamente vietato campeggiare, accendere fuochi e falò e anche mettere musica. Come in tutte le zone di montagna, i rifiuti devono essere riportati a valle: non si possono abbandonare i sacchi della spazzatura nei prati e nel bosco. Si tratta di violazioni gravi: ad esempio, l’accensione dei fuochi in area parco è perseguibile in sede penale. Nausicaa spa intensificherà i passaggi per lo svuotamento delle isole ecologiche.

Per evitare la “sosta selvaggia” e le conseguenti difficoltà di transito, l’Ordinanza dirigenziale n° 648 dell’11/08/2021 del Settore Polizia Municipale/Sicurezza Urbana/Traffico/Tpl istituisce, nei giorni 14 e 15 agosto, a Campocecina un divieto di sosta ambo i lati con rimozione per tutti i veicoli in carreggiata nel tratto di strada comunale che dal piazzale dell’Uccelliera conduce alla rotatoria del Parco della Memoria Settimia Spizzichino e un senso unico di marcia antiorario nella rotatoria del Parco della Memoria Settimia Spizzichino. Inoltre, per motivi contingenti di emergenza o circolazione stradale potrà essere disposta la sospensione della circolazione per tutti i veicoli nella strada comunale che, dal piazzale dell’Uccelliera, conduce alla rotatoria del Parco della Memoria Settimia Spizzichino, esclusi i mezzi di soccorso, di emergenza, in servizio antincendio, di polizia, i mezzi pubblici, in servizio di pronto intervento e altri veicoli per particolari ragioni determinate e valutate dal personale di polizia stradale.

Si ricorda, infine, che, in base all’Ordinanza dirigenziale n. 310 del 15 luglio 2020, lungo la strada comunale per Campocecina via Martiri della Libertà (dalla Spolverina) è istituito un divieto di transito ai mezzi a due ruote ed è previsto il limite massimo di velocità di 20 Km orari per tutti i veicoli. Campocecina è giusto che sia frequentata e vissuta, a patto però che questo avvenga in modo civile e in ottemperanza alle regole di un’area che è un patrimonio naturalistico tutelato. Chi ama la montagna la rispetta.