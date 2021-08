Vespa club, fra auto e moto d’epoca e riconoscimenti ai mezzi più antichi

CARRARA – Il Vespa Club “Antonino” Carrara dei Marmi (Massa-Carrara) e il gruppo libero MS Motori storici hanno arricchito il Summer events attraverso l’atteso evento che ha portato a Marina di Carrara i mezzi che hanno fatto la storia del nostro Paese. Domenica 8 Agosto, infatti, le due Associazioni sportive, con la partecipazione del Club Auto Moto storiche Cams di La Spezia, hanno organizzato un’esposizione statica pubblica di auto, moto e due ruote storiche, esponendo in piazza Ingolstadt tantissimi modelli famosi che spaziavano dagli anni 40 fino al giorno d’oggi. Modelli originali e conservati che appartengono ai soci delle tre associazioni sportive. Questo ha donato uno scenario speciale, tra storia e contemporaneità, a tutti coloro che parteciperanno alla serata. All’evento sono state protagoniste 35 auto ed altrettanti veicoli a due ruote tra moto, vespe e lambrette. I partecipanti hanno ricevuto un’attestato a ricordo e, in modo speciale, ai proprietari dei veicoli con particolare significato storico, è stata consegnata una pergamena di assoluto valore. Sono stati premiati Guido Raggi su Fiat 500 cabrio del 1964 per la la categoria auto e Guido Masini su sidecar BSA 500 del 1942 per la categoria due ruote. I riconoscimenti sono stati consegnati dopo un’attenta valutazione da parte della commissione composta da Roberto Zefiro, Piergiorgio Lori,

Luca Bonfigli, ClaudioMazzoni e dal piccolo Giorgio Cesare Lori, tutti esponenti delle tre associazioni organizzatrici. “Il nostro ringraziamento, in primis, a tutti i soci del Vespa Club Carrara che hanno partecipato con i loro splendidi esemplari” spiega Matteo Viviani, Responsabile delle comunicazioni del V.C. “Antonino” Carrara dei Marmi “ma il nostro più sentito grazie va al gruppo libero Motori storici che, insieme al club CAMS di La Spezia, ci ha permesso di far vivere una serata meravigliosa a tutti i carraresi. Infine, ma non per importanza, non possiamo non menzionare la Confesercenti locale, la Pro Loco Marina di Carrara ed il Comune di Carrara che ci hanno permesso di creare questo evento di particolare interesse. In questo periodo in cui non possiamo svolgere manifestazioni a livello nazionale, come ad esempio il nostro consueto Raduno annuale a cui intervengono sempre moltissimi vespisti da tutta Italia” conclude Viviani “momenti come questi ci permettono di concentrare la nostra attenzione sulla nostra Città. Questa estate abbiamo, infatti, deciso di focalizzarci ancor di più sul nostro territorio, facendolo scoprire anche a tutti gli amanti dei mezzi storici locali. E, per adesso, il bilancio è più che positivo.”. Il Vespa Club Carrara, infine, invita tutti coloro che vogliono approfondire la vita associativa, il Tesseramento ufficiale e tutti gli eventi in programma a visitare il sito www.vespaclubcarrara.it oppure a cliccare sulla pagina facebook Vespa Club Carrara.