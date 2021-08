«Rinnovo contratto, premio di produzione e turnover del personale: ecco i temi caldi dell’estate di Poste italiane»

MASSA-CARRARA – Rinnovo del contratto nazionale, premio di produzione, presenza sui luoghi di lavoro e turn over del personale: sono i temi ‘caldi’ al centro della battaglia della Uilposte Toscana. La segretaria regionale, Silvia Cirillo, ha fatto tappa nei giorni scorsi anche nelle sedi di Massa-Carrara dove, assieme al segretario provinciale Paolo Lippi, ha ascoltato i problemi del servizio sul territorio, parlando con i lavoratori apuani. Una battaglia per i diritti che va avanti nonostante il caldo infernale di queste ore.

“Per noi il confronto diretto con i lavoratori è fondamentale, ancora di più se avviene sui luoghi di lavoro dove verifichiamo il rispetto delle condizioni di sicurezza e degli accordi sottoscritti – sottolinea Cirillo -. Di recente è stato rinnovato il contratto nazionale per i lavoratori di Poste Italiane: un grande risultato della trattativa sindacale, perché non solo abbiamo adeguato la retribuzione economica e recuperato tutti gli arretrati ma abbiamo mantenuto e migliorato le tutele normative ossia permessi, malattia, ferie, comunicazione e confronto con i lavoratori, che influiscono direttamente sulla qualità della vita, durante le ore di lavoro e non solo. Adesso sta ad ognuno di noi, tutti i giorni, controllarne l’applicazione ed esigerne il rispetto”.

Un compito non facile che presuppone un grande dialogo fra i lavoratori e i rappresentanti sindacali: “Grazie alla presenza costante riusciamo a fare spesso interventi risolutivi sul rispetto delle tutele previste, soprattutto in un periodo come questo in cui servire il cittadino in tutte le sue esigenze è particolarmente impegnativo ma è la missione fondamentale dei lavoratori di Poste, che sono sempre stati esposti in prima linea e senza sosta durante la pandemia. E’ stato sottoscritto l’accordo sindacale sul premio di risultato per i lavoratori di Poste, quindi ulteriori e meritati emolumenti accessori, per un’azienda che produce utili grazie a chi lavora in prima linea”.

Dal dialogo con i lavoratori negli uffici a Massa Carrara emergono due fattori fondamentali: “Il primo è che se il sindacato è presente possiamo fare molto per la qualità della vita e del lavoro. La complessità della situazione globale attuale ha fatto emergere un bisogno sempre più grande di sindacato, forse inaspettato ma mai così sentito come nell’ultimo anno. Il secondo elemento è la nostra sfida fondamentale e cioè fare buona occupazione, assumendo a tempo indeterminato tanti giovani e non solo, soprattutto ex precari di Poste. Lo abbiamo fatto dal 2018 ad oggi ma i fabbisogni sono sempre più alti, c’è bisogno di nuove leve e in questa direzione va il nuovo accordo sindacale sottoscritto il 3 agosto per le politiche attive che speriamo porti effetti positivi il prima possibile”.