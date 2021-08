In Lunigiana la 153^ panchina più grande del mondo, e partono i selfie

COMANO – In occasione del suo compleanno, il Comune di Comano (Massa-Carrara) ha ricevuto un regalo davvero grande. Non si tratta, banalmente, di una targa qualsiasi o di una pergamena stampata digitalmente, ma è molto di più perché è destinato a tutti: concittadini, turisti, grandi e piccini e, in pochissime ore, è diventato una grandissima attrazione per il comune lunigianese.

Lassù, quasi fino a toccare il cielo, è spuntata una panchina gigante. Tutti possono accomodarvisi e ammirare il bellissimo panorama e, ovviamente, farsi anche qualche scatto. Gli anni celebrati sono 102 e sono stati festeggiati con la 153^ panchina più grande al mondo. Quale iniziativa, in tutta la provincia, può superare, quest’estate, quella degli artisti e volontari Vannini Marco, Bargardi Giuseppino e Ilinca Michele che l’hanno realizzata?