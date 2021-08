MASSA-CARRARA – I vermentini eroici sul tetto del mondo. Incetta di premi internazionali per le aziende del Consorzio di Tutela del Candia dei Colli Apuani Doc che tornano ad alcuni dei concorsi più importanti dedicati ai vermentini con tante medaglie appese al collo. E’ il caso dell’azienda agricola “Il Moretto” con due affermazioni in altrettanti concorsi conquistati al Concorso Internazionale Enologico Vermentino in Sardegna e ai Mondial des Vins Extrêmes dove ha ottenuto due ori così come la “Tenuta Lodolina”. Brilla ai mondiali dei vini estremi anche “La Bura” che conquista un oro. Premi di grande prestigio per il vermentino in purezza dell’azienda “Calevro” al Concorso Internazionale Enologico Vermentino in Sardegna dove incassa un importante grande oro e all’azienda “L’Aurora di Francesco” che allo storico Premio Vermentino a Diano Castello strappa una menzione speciale.

Riconoscimenti che arrivano direttamente dai più blasonati esperti di vermentini a livello nazionale che potranno essere scoperti, in anteprima, in occasione dell’evento di degustazioni “Fish&Candia” in programma venerdì 13 agosto (dalle 19.00) a Villa Cuturi sul lungomare di Marina di Massa. L’iniziativa, promossa da Coldiretti, si tiene nell’ambito del progetto Flag Alto Tirreno Toscana. “La crescita delle aziende del Candia Doc – commenta Francesca Ferrari, presidente Coldiretti Massa Carrara – va di pari passo con la crescita del territorio e di una cultura enologica che valorizza l’identità del luogo, della storia e della tradizione. Allevare le viti nelle colline del Candia è molto diverso dal farlo in qualunque altro posto al mondo. L’uomo è ancora l’elemento determinate. Le affermazioni internazionali premiano l’evoluzione verticale del Consorzio e delle aziende nei confronti del quale mi complimento. La nuova immagine del Consorzio, e gli strumenti di comunicazione e promozione che ha messo in campo, rafforzerà la sua presenza dentro i calici, nella ristorazione così come nelle enoteche”.

In degustazione a Villa Cuturi, con la formula del coupon che consente assaggi multipli e singoli, insieme alle premiate Doc del Candia ci saranno il pesce a miglio zero, appena pescato, della Cooperativa Le Furiose con i famosi cartocci di fritto alla viareggina e gli spettacolari formaggi caprini dell’azienda Il Fornello di Caglieglia, sulle montagne massesi. Ad accompagnare i calici della Doc apuana, il cartoccio di frittura alla viareggina da apprezzare seduti ascoltando buona musica dal vivo.

L’evento si terrà nel rispetto dell’attuale normativa anti-Covid.