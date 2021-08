Una raccolta fondi su GoFundMe per la Chiesa di San Geminiano a Pontremoli

PONTREMOLI – Pontremoli, antica stazione della via Francigena, luogo ricco di storia e di numerose costruzioni medioevali, è impegnata in una gara di solidarietà per il restauro della Chiesa di San Geminiano, edificio medievale dedicato al patrono cittadino.

La raccolta fondi, lanciata su GoFundMe dalla Parrocchia del Duomo, servirà per coprire le spese del progetto di restauro del tetto e ripristino dei decori interni già danneggiati.

«La chiesa attualmente è interessata da gravi infiltrazioni dalla copertura che hanno danneggiato le ricche decorazioni interne. Il restauro si rendono indispensabili e indifferibili al fine di preservare dal degrado strutture e finiture prima che siano irrimediabilmente compromesse» scrive sulla piattaforma Padre Dario Ravera.

San Geminiano a Pontremoli è una delle prime chiese costruite nel borgo medievale subito dopo il mille, importante patrimonio culturale e religioso a cui tutta la comunità locale si sente legata.