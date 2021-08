Ripristinata la normale viabilità per il Tarnone

CARRARA – E’ stato completato nel primo pomeriggio di oggi martedì 10 agosto, l’intervento di messa in sicurezza del fronte roccioso sovrastante la strada Comunale ex Ferrovia Marmifera in località Belgia, cosa che ha permesso di ripristinare le normale viabilità.

Le opere si sono rese necessarie a seguito del distacco, sabato scorso, di materiale roccioso con conseguente chiusura del tratto e dirottamento della circolazione sulla viabilità per il Tarnone in località Ponti di Vara. Da questo pomeriggio quindi è stata ripristinata la consueta circolazione.