Gigi Buffon a Carrara in visita al Centro Diagnostico Apuano

Una gradita visita nella giornata di ieri. Il centro Diagnostico Apuano di Turigliano ha ricevuto Gigi Buffon che si è intrattenuto con tutto lo staff del Centro dove si recano numerosi sportivi e calciatori per esami o consulenze e che, subito dopo la vittoria dell’Europeo ha visto arrivare anche Federico Chiesa. Si tratta di un centro fortemente voluto dal dottor Giuseppe Tognini, specializzato in radiodiagnostica, medicina nucleare, ecografia ed interventistica muscolo scheletrica, ma anche docente di corsi di aggiornamento di livello nazionale e internazionale, autore di numerosi saggi su riviste scientifiche, ed esperto in diagnostica muscolo scheletrica (con particolare riferimento alle patologie degenerative degli anziani e ai traumi sportivi), e consulente ecografista sportivo e di risonanza magnetica per i giocatori delle società Spezia Calcio e Carrarese Calcio.