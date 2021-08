Uno striscione di 400 metri quadrati sul Monte Matanna: il flash mob degli ambientalisti

APUANE – Domenica 8 agosto, un numerosissimo gruppo di attiviste e attivisti dell’organizzazione di volontariato Apuane Libere di Firenze, del Coordinamento “la Lecciona non si tocca” di Viareggio, del comitato “la Voce degli alberi” di Pietrasanta e dell’associazione Legambiente Versilia, si sono dati appuntamento alla Foce del Pallone per dare vita ad una spettacolare manifestazione sul Monte Matanna, dove sono stati srotolati ben tre striscioni per un totale di quasi 400 metri quadrati di superficie.

«La tutela ambientale non può andare in ferie – fanno sapere dalle quattro realtà – ed è per questo che abbiamo deciso di creare questa rete di solidarietà tra le diverse battaglie che giornalmente si impegnano nei vari territori della nostra regione, contro quella miope visione del mondo che pone i profitti economici prima della salute delle persone e dell’ambiente. Ieri – senza non poca fatica – abbiamo portato fino a 1300 metri sulle Alpi Apuane, quasi cento chili di striscioni con le nostre rivendicazioni ecologiste e nello specifico contro la distruzione dei monti operata dalle cave, contro l’inquinamento delle sorgenti e delle falde acquifere, contro il taglio indiscriminato degli alberi nelle città e contro tutti quei folli progetti viari che servirebbero solo a colare altro cemento a discapito di aree naturali ancora vergini».

«Dobbiamo creare un fronte unico tra le varie lotte – conclude il comunicato – solidarizzare sempre più tra chi ha a cuore l’ambiente, per crescere numericamente e a questo modo far invertire la rotta a quelle scellerate politiche che stanno o vorrebbero distruggere i beni comuni di tutti: in quest’ottica il prossimo appuntamento sarà il 13 agosto alle ore 18:30 in piazza Mazzini a Viareggio in difesa della Riserva Naturale della Lecciona individuata dall’amministrazione comunale come tracciato contro della ciclopista tirrenica invece del più logico e sensato percorso attraverso il viale dei tigli».