Green Pass, nel primo fine settimana il meteo sorride ai ristoratori apuani. E arrivano i primi “no”

MASSA-CARRARA – Si è chiuso il primo weekend dopo l’introduzione dell’obbligo di green pass all’interno di bar e ristoranti. Due giorni di telefonate, richieste e controlli per i titolari dei locali, già alle prese con qualche spiacevole conversazione. Del resto la certificazione verde ha spaccato a metà l’opinione pubblica, e continua ad essere consistente la fetta di coloro che non intendono vaccinarsi (si pensi alle manifestazioni degli ultimi giorni, di cui abbiamo parlato qui). “Un leggero calo lo abbiamo già avvertito – riferisce Benedetta Landucci, uno dei tre soci de La Casina, a Marina di Massa -. Abbiamo tanto spazio all’esterno, ma una volta occupato tutto abbiamo dovuto mandare via chi non aveva il green pass. Il problema – spiega – è gestire i tavoli più grandi, dove una o due persone su dieci non sono vaccinate. A quel punto, se non puoi collocarli all’esterno, sei costretto a dire di no”. Le previsioni riguardo alla stagione autunnale, per La Casina, non sono poi così negative: “Andando avanti, magari, sempre più gente sarà vaccinata. Speriamo che questo possa in qualche modo attenuare le difficoltà”.

Da Ale’s Pizza, sempre a Marina di Massa, tutto procede senza particolari intoppi. “Abbiamo una veranda esterna dove non è necessario esibire il green pass, mentre all’interno lo richiediamo e lo controlliamo utilizzando l’app – spiega il titolare Alessandro Gatti – Sabato e domenica abbiamo riempito tutti i tavoli: è andata molto meglio rispetto a quanto ci aspettassimo. E’ chiaro che chi è contrario al vaccino non viene”. Ma c’è anche chi non vede l’ora di esibire il suo certificato di avvenuta vaccinazione. “Ho clienti sulla sessantina – rivela -, vengono dalla Lombardia. Ecco, loro hanno mostrato fieri il loro green pass. Probabilmente è il loro modo di lasciarsi alle spalle un lutto, o esperienze dolorose vissute nelle loro zone”.

Per Alessandro Cantoni del ristorante pizzeria Blackout, a Bonascola (Carrara), la situazione è ancora gestibile. “Abbiamo uno spazio esterno in grado di ospitare duecento persone – spiega – quindi non siamo ancora stati costretti a rifiutare prenotazioni. Il problema sarà quando pioverà e, in ogni caso, con l’arrivo dell’autunno. Non nascondo che sono preoccupato”.

Situazione pressoché identica al ristorante Le Palme, a Marina di Carrara, dove la maggior parte dei tavoli sono collocati all’aperto. Il problema della certificazione verde non si è ancora posto, ma quando sarà il momento, il titolare Alessandro Bandoni lo affronterà serenamente. “Se una di queste sere venisse un diluvio e dovessimo apparecchiare al chiuso, vorrà dire che chiederemo il certificato. Stessa cosa avverrà questo inverno, non credo sarà complicato da gestire. Siamo completamente favorevoli alla vaccinazione e al green pass, lo abbiamo espresso in più sedi, e per questo siamo anche stati attaccati con recensioni negative da parte di persone che nemmeno sono venute a mangiare da noi. Ma noi lo ribadiamo: il green pass è giusto. E dovrebbe essere richiesto per qualsiasi posto al chiuso, negozi compresi”.