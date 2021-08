Carrara, trasporto scolastico e mense: riaperte le iscrizioni per l’anno 2021/’22

CARRARA – L’amministrazione comunale di Carrara informa che sono stati riaperti i termini per le iscrizioni ai servizi di trasporto e mensa per l’ anno scolastico 2021/2022, rivolti agli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale.

Gli utenti interessati a richiedere i servizi potranno eseguire le procedure di iscrizione esclusivamente on-line entro il prossimo 15 settembre, accedendo al portale web genitori “Simeal” (https://carrara.simeal.it/sicare/benvenuto.php ) attraverso lo SPID (Sistema Pubblico di identità digitale, maggiori informazioni presso https://www.spid.gov.it/ ), oppure con la Carta nazionale dei servizi/Tessera Sanitaria/Carta di Identità Elettronica.

Il Comune offre, comunque, un servizio di supporto tecnico alle famiglie: per informazioni e assistenza nella compilazione del modulo on-line, è possibile contattare il personale degli Uffici del Settore da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle 17.00, telefonando ai numeri 0585 / 641424, 239, 457, 455, 454, 467.

In alternativa è possibile scrivere una mail a: iscrizione.servizi@comune.carrara.ms.it

Per quanto riguarda le singole tariffe si rimanda alla D.G.C n°18 del 05/02/2021.

Si precisa che restano valide le domande di iscrizione già pervenute al 30 giugno 2021.

Sul sito del Comune di Carrara nella sezione “Scuola e formazione – Servizi Scolastici” all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it sono disponibili tutte le informative agli utenti per i servizi di mensa e trasporto scolastici, anche relativamente alle metodologie di pagamento.