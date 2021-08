A Fosdinovo una conferenza sul turismo sostenibile con Riccardo Canesi

FOSDINOVO – Nell’ambito della manifestazione “Le virtù verdi” organizzato da Cesvot, Pro Loco, Università Popolare e Comune di Fosdinovo, il prossimo mercoledì 11 agosto, alle 17,30 si terrà una Conferenza su “Turismo sostenibile e valorizzazione delle aree marginali” tenuta dal Prof. Riccardo Canesi.

“Le virtù verdi” è un’occasione di incontro e confronto sui temi dell’ecologia come motore di cambiamento. Obiettivo comune è suscitare riflessioni sul nostro stile di vita e su come ci poniamo in relazione con l’ambiente, per cominciare a cambiare noi stessi.

Il Prof. Riccardo Canesi, curatore del sito www.sosgeografia.it, è stato docente, fino all’anno scorso, di Geografia allo “Zaccagna” di Carrara dove dal 2015 organizza i Campionati Italiani della Geografia. Autore di diversi libri su musica e geografia, è stato deputato del Collegio Carrara -Lunigiana nella XIIa legislatura e Capo Segreteria del Ministro dell’Ambiente Edo Ronchi dal 1997 al 2000.