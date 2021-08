«Spiagge libere in condizioni inaccettabili». Il gruppo “In 500 sulla battigia” torna alla carica

MARINA DI MASSA – «Anche quest’anno, nonostante le promesse dell’amministrazione, le spiagge libere di Marina di Massa versano in una condizione inaccettabile per massesi e turisti: vialetti di accesso pieni di spazzatura, spiagge non colate, cartelli di pericolo di balneazione perché non presente il servizio di salvataggio, accessi segnalati ma corrispondenti a stabilimenti balneari, cumuli di lavarone». Lo afferma il gruppo “In 500 sulla battigia” che in questi giorni ha effettuato dei sopralluoghi sull’arenile massese.

«Insomma – sottolineano – quello che noi fruitori delle libere proviamo ogni volta che andiamo in spiaggia è una sensazione di assoluto sgomento per essere, anche quest’anno, considerati cittadini di serie B. Ovviamente quanto da noi riferito non è lamentela sterile e pretestuosa ma il riassunto di una situazione che sta diventando davvero insostenibile, come documentato da un video girato, proprio nei giorni scorsi, su ogni spiaggia libera del litorale massese e visibile sul gruppo fb “In 500 sulla battigia. Al mare solo chi può pagare un ombrellone?”».

«Non c’è molto da aggiungere – proseguono – se non un paio di domande: sul sito del Comune di Massa si legge che una gestione diretta delle libere costerebbe alla cittadinanza euro 30.000 annue e, per non onerare ulteriormente le tasche dei cittadini si preferisce affidare la loro gestione e pulizia agli stabilimenti confinanti attraverso convenzioni stipulate annualmente, con l’obiettivo dichiarato di ottenere una perfetta equiparazione di condizioni tra le une e gli altri. La domanda è: ma voi amministratori ci siete mai stati in una delle nostre libere? Crediamo di no e, a questo punto, lo speriamo, perché verificarne le condizioni e non far nulla per renderle accessibile sarebbe la conferma del fatto che davvero esistono cittadini a valenza differenziata. L’altra domanda è: siete proprio sicuri che i cittadini siano felici di “risparmiare” sulla cura di un bene comune a cui tutti dovremmo poter accedere in libertà e sicurezza salvo poi sborsare euro 346.581,81 (dato tratto da determinazione del dirigente n 1787 del 22-07-2021) per un intervento di riprofilatura stagionale della spiaggia (cosiddetto ripascimento) destinato ad essere utile (o inutile) soltanto ad alcuni stabilimenti balneari?».