CARRARA – “Il segreto per arrivare a cent’anni? Non morire prima”. E’ schietto e diretto, ma anche visibilmente emozionato, Vittorio Fruzzetti, carrarese doc in splendida forma che oggi festeggia il suo centesimo compleanno. Titolare dello storico negozio di calzature di via Santa Maria, sulla piazza da circa sessant’anni, Fruzzetti ha ricevuto questa mattina una bellissima targa da un gruppo di commercianti della zona. L’idea è partita dalla pizzeria Tognozzi, altra istituzione del centro cittadino, situata proprio di fronte al negozio di calzature, ed ha trovato presto adesione da parte della Farmacia Biso, di Colonna abbigliamento, della ‘Casa della Lana’ e del negozio di ottica ‘Stil Vision’. “I tuoi anni sono tanti, ma tu non li contare – si legge nella targa – perché l’anima non ha età, ringiovanisce con l’esperienza, si rianima con l’amicizia e si consola con l’amore”.

“Come mi sento? In piedi. Questo è l’importante”. Fruzzetti non usa tanti giri di parole. Preferisce restare in silenzio e tra l’affetto dei suoi cari, tutti accanto a lui per festeggiare il grande traguardo. La nipote Gaia lo stringe in un abbraccio tenero. “Siamo tutti orgogliosi di lui – dice – perché è colui che ha costruito la nostra famiglia e la tiene in piedi. Ci ha trasmesso l’importanza del lavoro e della famiglia. E’ stato probabilmente il suo modo di vivere, così equilibrato, a portarlo sino ad oggi”.

Presente ai festeggiamenti anche l’assessore al commercio Daniele Del Nero. “E’ meraviglioso assistere a gesti fatti con il cuore – commenta – Il signor Fruzzetti è davvero un esempio. A lui vanno i miei auguri e quelli di tutta l’amministrazione”.