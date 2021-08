Green pass, confusione e rassegnazione tra i ristoratori apuani: «Non sarà semplice controllare»

MASSA-CARRARA – C’è tanta confusione, ma anche una sorta di spirito di rassegnazione tra i ristoratori apuani di fronte all’ennesima misura anti-covid introdotta dal Governo. Si tratta ovviamente del green pass, il certificato verde che attesa l’avvenuta vaccinazione e che da ieri, 6 agosto, è diventato obbligatorio per il consumo all’interno dei locali. La situazione è tutto sommato ancora gestibile, dal momento che molti hanno a disposizione gli spazi all’aperto per ospitare coloro che, per scelta o perché ancora in attesa del proprio turno, non sono ancora vaccinati. E’ con l’arrivo dell’autunno che, probabilmente, si manifesteranno i primi problemi di discriminazione, anche se qualche avvisaglia, per qualcuno, c’è già stata. “Ho dovuto far spostare diverse persone prive di green pass all’esterno – riferisce Mario Albanese di “Alba Beach” a Marina di Massa -. Non sarà facile da gestire: si pensi, ad esempio, alle famiglie in cui il marito ha il green pass ma la moglie no, e viceversa. In ogni caso, questo è ciò che ha deciso il Governo e bisogna adeguarsi e agire nel rispetto della legge”.

Luigi Mazzi, titolare del ristorante pizzeria Rocchino (Massa) è preoccupato per la titubanza delle persone. “Già nel primo giorno si è visto un leggero calo di affluenza rispetto alla settimana scorsa – confessa -. E’ tornata la titubanza a venire al ristorante. Noi stiamo facendo quello che possiamo per accogliere al meglio i clienti: abbiamo il posto all’aperto e possiamo ospitare anche chi non ha il green pass. In ogni caso credo che lo Stato potesse gestire meglio la cosa – aggiunge -. Noi abbiamo scaricato l’app per fare i controlli, ma sarà difficile verificare eventuali falsificazioni”.

E’ dello stesso parere Gabriele Giovanelli, titolare de La Terrazza del Conte, a Marina di Carrara: “Non siamo contrari al green pass – specifica – ma la soluzione poteva essere studiata un po’ meglio. Noi ristoratori possiamo controllare un certificato, ma non chiedere documenti alle persone per fare ulteriori verifiche. Per adesso – spiega poi – non abbiamo avuto particolari problemi a fare i controlli, anche perché abbiamo molto spazio all’aperto e pochi posti all’interno. Diversamente potrebbe essere per chi ha molti posti al chiuso, e si trova quindi costretto a verificare un gran numero di green pass”.

Più netta è la posizione di Diego Crocetti de La Maison, a Marina di Carrara: “Non credo molto all’utilità del green pass – dice -: anzi, ritengo che alla lunga produrrà dei danni enormi al turismo e al commercio. Prevedo che molti finiranno per falsificare il documento, altri invece, privi di green pass, rinunceranno a mangiare al ristorante. E a pagarla saremo noi ristoratori”.