Rilancio di Massa-Carrara, tavolo provinciale a Palazzo Ducale. Lorenzetti: «Ora serve un cambio di passo»

MONTIGNOSO – Incontro a Palazzo Ducale ieri mattina, 5 agosto, tra gli assessori regionali Leonardo Marras, Monia Monni, Alessandra Nardini, il Consigliere regionale Giacomo Bugliani, le amministrazioni di Massa e Carrara, parti sociali e associazioni di categoria per il tavolo provinciale per la ripresa e il rilancio di Massa-Carrara.

«E’ stata occasione di scambio e confronto per esporre ai rappresentanti della Regione Toscana le criticità di carattere economico, sociale, lavorativo e ambientale che da tempo interessano il nostro territorio, criticità che in parte l’emergenza sanitaria e la conseguente crisi socio economica hanno evidenziato ed aggravato» spiega il Presidente della Provincia e Sindaco del Comune di Montignoso Gianni Lorenzetti. «E’ giunto adesso il momento – continua – di un cambio di passo con risposte concrete e rapide che possano garantire al nostro territorio uno sviluppo effettivo in un’ottica di rilancio e ripresa occupazionale sostenibile negli interessi di tutto la nostra zona, dalla Lunigiana alla costa. Auspico e mi impegnerò affinché la collaborazione e il dialogo tra Istituzioni, enti, associazioni di categoria e sindacati prosegua assiduamente con l’intento di garantire, tramite un serio e attento piano strategico, la crescita del territorio».