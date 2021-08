Il Comune di Carrara ricorda i connazionali caduti sul lavoro

CARRARA – Il Comune di Carrara ha aderito all’invito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Prefettura di Massa-Carrara a ricordare i connazionali caduti sul lavoro in patria e all’estero, in occasione della ricorrenza della Giornata del sacrifico del lavoro italiano nel mondo, istituita in memoria della tragedia di Marcinelle.

L’8 agosto 1956, nella miniera di carbone di Bois du Cazier a Marcinelle in Belgio ,si sprigionò un incendio che causò la morte di 262 persone, in gran parte lavoratori italiani emigrati all’estero. A memoria di questa tragedia è stata istituita la “Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo”, per ricordare e valorizzare il lavoro e il sacrificio di tutti i connazionali caduti sul lavoro in patria e all’estero e per commemorare i nostri concittadini scomparsi in questo tragico evento, in osservanza dei valori affermati dall’articolo 1 della Costituzione.