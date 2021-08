Al via le vaccinazioni nelle spiagge toscane: 6 località coinvolte, dal 13 agosto si allunga l’elenco

TOSCANA – “Al via i vaccini lungo la costa toscana direttamente in spiaggia”. A dare l’annuncio attraverso la sua pagina Facebook è il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Si tratta di un’iniziativa che va ad arricchire il progetto “GiovaniSìVaccinanano” per sensibilizzare i ragazzi e le ragazze toscane (e fino a 40 anni) a vaccinarsi contro il Covid-19. Venerdì alle 12, presso Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, il presidente Eugenio Giani e Bernard Dyka, suo consigliere per le politiche giovanili, presenteranno alla stampa l’iniziativa, dal titolo “Vaccini in spiaggia”.

Queste le località in cui si svolgeranno le vaccinazioni fino al 12 agosto, dalle 10 alle 24:

Follonica, 7 agosto

Capalbio, 8 agosto

Porto Santo Stefano, 9 agosto

Fonteblanda, 10 agosto

Marina di Grosseto, 11 agosto

Castiglione della Pescaia, 12 agosto.

Dal 13 agosto altre località toscane si aggiungeranno all’elenco. Possibile, a questo punto, l’inclusione del litorale di Massa-Carrara.

Come prenotare

Possono prenotare le persone over 12 direttamente dal portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/. Alla scelta delle province, selezionare “VACCINI IN SPIAGGIA” e prenotare la propria prima dose nei luoghi e date indicate. I posti disponibili sono circa 150 ogni giorno.