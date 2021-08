MARINA DI CARRARA – La bandiera blu torna a sventolare sul litorale di Marina di Carrara. Presso la ‘Rotonda’ (località Paradiso), si è tenuta questa mattina la consueta cerimonia alla presenza del sindaco Francesco De Pasquale, del Comandante della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara Antonio Masiello e di una rappresentanza dell’Autorità Portuale. Presenti anche l’assessore all’ambiente del Comune di Carrara Sarah Scaletti, quello al turismo e alla cultura Federica Forti e il presidente di Nausicaa spa Luca Cimino.

E’ servito un grande lavoro di squadra per giungere al rinnovo del riconoscimento che certifica la qualità delle acque di balneazione e il rispetto di altri requisiti quali attività di informazione, educazione e gestione ambientale. Lo ha sottolineato in apertura della cerimonia il sindaco De Pasquale. “Anche quest’anno siamo qui a celebrare con orgoglio questo riconoscimento – ha detto il primo cittadino -, frutto di un’unione di forze che ci fa onore, specialmente in una situazione come quella che stiamo vivendo. Fare squadra significa ottenere grandi risultati. Abbiamo sempre detto “insieme ce la faremo”. Ecco, insieme ci siamo riusciti”.

Foto 5 di 5









Protagonisti della cerimonia ventotto bambini e bambine dei centri estivi di Nausicaa spa che, con indosso gli abiti realizzati durante i laboratori di ‘Estate ragazzi’, hanno intonato due canzoni in gruppo. A loro sono stati poi distribuiti cappellini e penne legati a temi ambientali e balneari.

“L’augurio è di essere qui anche il prossimo anno – ha detto il sindaco in chiusura – per vedere di nuovo sventolare la bandiera blu”.