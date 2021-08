Pronto Badante, il servizio gratuito è anche nella zona apuana

MASSA-CARRARA – Pronto Badante è il progetto della Regione Toscana che ha come obiettivo il sostegno alla famiglia nel momento in cui si presenta la prima fase di fragilità o disagio dell’anziano. La Cooperativa Sociale G. di Vittorio è capofila dal 2016 di tale progetto nella zona delle Apuane ed è diventata il punto di riferimento di tante famiglie che si sono ritrovate ad affrontare una situazione per loro tutta nuova dei propri cari. In questo ultimo anno a fronte della pandemia Covid-19 si sono evidenziate ancora di più le difficoltà e le fragilità delle persone anziane e delle loro famiglie e sono emerse nuove problematiche e nuove esigenze dettate dalla pandemia, e il Pronto Badante è riuscito a rimodularsi riuscendo a dare sostegno anche in questo triste periodo.

Le operatrici della Cooperativa si occuperanno di attivare tutte le pratiche così che l’anziano e la sua famiglia non siano caricati di un ulteriore peso. Per poter accedere al servizio sono necessari alcuni requisiti, quali: avere almeno 65 anni, risiedere in Toscana, trovarsi per la prima volta in un momento di difficoltà, fragilità o disagio e non avere già in atto un progetto di assistenza personalizzato da parte dei servizi territoriali (PAP). Per attivare il percorso è necessario fare una telefonata al numero verde 800593388 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13).

Dopodiché entro 24/48 ore si sarà contattati dall’operatore della zona garantendo così un unico punto di riferimento per avere tutte le informazioni sui percorsi socio-assistenziali e un sostegno economico di 300 euro una tantum, per coprire 30 ore di lavoro occasionale regolare di un ‘assistente familiare per le prime necessità.

Inoltre gli assistenti familiari che sono interessati al progetto possono rivolgersi allo sportello badanti presso la sede della Cooperativa in via del Cesarino,38 ogni venerdì dalle 09:00 alle 15:00.