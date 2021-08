«Mozziconi di sigarette e inquinamento, grave l’immobilismo dell’amministrazione»

CARRARA – “In questi giorni ho avuto modo di apprezzare l’iniziativa di Italia Nostra relativa alla problematica dei mozziconi di sigarette ed all’inquinamento che gli stessi producono. Condivido lo spirito dell’iniziativa e l’importanza di una campagna di sensibilizzazione su un tema molto importante ma troppo spesso trascurato dagli amministratori locali”. A parlare è il consigliere comunale di minoranza del Comune di Carrara Lorenzo Lapucci, che poi aggiunge: “Vista la rilevanza del tema, lo scarso senso civico di molti fumatori che ostinatamente gettano i mozziconi di sigaretta a terra e la carenza di cestini per la raccolta dei mozziconi, nel Luglio 2019 avevo presentato in Consiglio Comunale un ordine del giorno, votato all’unanimità, con oggetto – Sensibilizzazione smaltimento mozziconi di sigarette – nel quale venivano esposti i preoccupanti numeri dell’inquinamento marino dovuto ai residui dei prodotti da fumo”.

“L’ordine del giorno – continua Lapucci – impegnava l’Amministrazione comunale di Carrara a promuovere una campagna di sensibilizzazione contro la dispersione dei mozziconi di sigarette nell’ambiente al fine di rendere edotta la cittadinanza sul corretto smaltimento degli stessi e ad implementare il numero di cestini per la raccolta dei residui dei prodotti da fumo partendo dalle aree di maggiore aggregazioni sociale. Dopo due anni dall’approvazione dell’ordine del giorno l’amministrazione di Carrara non ha dato seguito con atti concreti all’indirizzo programmatico espresso dal Consiglio comunale”.

“Niente di quanto previsto è stato realizzato – conclude il consigliere -, l’immobilismo sul tema è grave, occorrono iniziative sistematiche promosse dall’amministrazione comunale. La tutela dell’ambiente deve inevitabilmente passare da una corretta informazione e dalla presenza di servizi efficienti. Sollecito l’amministrazione di Carrara ad adoperarsi in tempi brevi e certi a realizzare una campagna di sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei mozziconi di sigarette e ad implementare il numero di cestini per la raccolta degli stessi, proprio come previsto nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 72/2019”.