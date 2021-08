«Lavori alle poste di Massa, non se ne vede la fine»

MASSA – “I lavori alla torre delle poste di Massa avrebbero dovuto terminare alla fine di luglio, purtroppo non se ne vede la fine”. E’ quanto si legge nella lettera che Italia Nostra ha scritto al sindaco di Massa Francesco Persiani. L’associazione scrive al primo cittadino “anche a nome di molti cittadini preoccupati per questo rallentamento ed anche dal fatto che sembrerebbe che non riescano ad aggiustare l’orologio che è la parte più importante della torre”. “Ricordiamo che una volta l’orologio scandiva il tempo a tutta la città – proseguono da Italia Nostra – anche di notte quando il quadrante e le lancette erano illuminate. Ora, mentre assistiamo ai vari lavori effettuati celermente sulle rotonde e su alcune piazze cittadine, non possiamo tollerare la infinita lentezza di questi interventi sulla nostra torre delle poste che nel tempo è diventata il simbolo della città, una città che sembra viaggiare a due velocità, quella dei lavori pubblici e quella degli interessi privati”.

“Nella speranza che si torni al più presto alla normalità – chiudono dall’associazione – con la torre messa in sicurezza ed il restauro dell’orologio, porgiamo distinti saluti”.