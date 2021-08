L’Automobile Club Massa-Carrara saluta l’amico Fausto Manfredi

MASSA-CARRARA – L’Automobile Club Massa-Carrara, attraverso una nota, saluta l’amico Fausto Manfredi, presenza costante e appassionata ai raduni del club Aci Storico ai quali ha donato, con la sua innata simpatia e l’energia di vero collezionista di vetture storiche, indimenticabili ricordi e battute fulminanti. “Con noi era Fausto, sorridente e sempre disponibile con chi lo avvicinava perché imprenditore conosciuto, perché presidente della Massese Calcio in serie C, perché la Sua rossa Ferrari Testarossa attirava ammirazione e attenzione. Lo ricorderemo come uno dei protagonisti delle nostre giornate nei territori della nostra provincia e per tutto il gruppo degli amici del Club sarà sempre presente a guidare il corteo sulle curve delle strade più spettacolari della nostra Provincia” ha detto commosso il Presidente Fabrizio Panesi. “Ciao Fausto, ti sapremo sempre in marcia lassù, con il tuo sorriso pieno di umanità e simpatia!”