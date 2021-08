Il Comune di Massa assume due tecnici: il bando scade tra pochi giorni

MASSA – Scadono alle ore 12 del prossimo 11 agosto i termini per partecipare ai due concorsi banditi dal Comune di Massa per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due tecnici di cui n.1 Istruttore-geometra e n.1 specialista-ingegnere. I rispettivi avvisi sono stati pubblicati in Gazzetta n.59 del 27/07/21. Per informazioni sulle modalità di partecipazione in modalità esclusivamente digitale il Comune rimanda ai rispettivi bandi e alla notizia pubblicata sul sito del Comune. Per chiarimenti è possibile contattare l’Urp: urp@comune.massa.ms.it; tel.: 0585 490259.