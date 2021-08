Emergenza abitativa, sul sito del Comune di Massa la graduatoria per l’accesso

MASSA – E’ stata approvata la graduatoria per l’accesso all’emergenza abitativa di cui alla L.R. Toscana n. 2/2019, con conseguente pubblicazione all’Albo sul sito del Comune di Massa. La graduatoria, nel rispetto della normativa sulla privacy, omette i dati identificativi dei concorrenti, individuati per mezzo di codice numerico assegnato dal protocollo generale al momento della presentazione della domanda.

Visto il numero di domande pervenute, la pubblicazione della graduatoria assolve l’obbligo di comunicazione agli interessati circa la loro collocazione. Gli esclusi riceveranno invece personale comunicazione del motivo dell’esclusione con lettera raccomandata A/R. Avverso l’esclusione o per contestare la collocazione in graduatoria è possibile presentare istanza di opposizione alla Commissione comunale per l’emergenza abitativa entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all’Albo online del Comune di Massa tramite le seguenti modalità: PEC a comune.massa@postacert.toscana.it; Consegna manuale istanza c/o ’Ufficio Protocollo del Comune di Massa in orario di apertura al pubblico;

E’ possibile allegare all’istanza di opposizione documenti o memorie utili al riesame. L’accesso agli alloggi di ERP oggetto della riserva di cui alla L.R. (40%) avverrà attraverso lo scorrimento della graduatoria e nei limiti degli alloggi eventualmente disponibili ed idonei per essere assegnati ai nuclei familiari richiedenti.

La collocazione in graduatoria non è pertanto garanzia di assegnazione provvisoria di alloggio, in quanto quest’ultima è condizionata alla disponibilità di alloggi ERP, nonché al possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico per l’accesso all’emergenza abitativa di cui alla determinazione del dirigente n. 1023 del 03/05/2021 e dall’Allegato A della L.R. 2/2019, i quali verranno verificati al momento dell’eventuale assegnazione dell’alloggio, unitamente all’effettivo possesso dei titoli utili per la determinazione del punteggio, pena l’esclusione dalla graduatoria o la riduzione del relativo punteggio in caso di dichiarazioni incongrue.

Dal Comune di Massa ricordano che, trattandosi di procedura sempre aperta, la graduatoria verrà costantemente aggiornata, dunque la posizione acquisita in graduatoria è suscettibile di variazione. Inoltre, come stabilito dall’art. 3 dell’Avviso pubblico, il richiedente, ad ogni variazione significativa della propria situazione e con cadenza almeno annuale, è tenuto ad aggiornare la domanda di emergenza abitativa, pena l’esclusione dalla graduatoria.

Per informazioni l’ufficio di riferimento presso cui è possibile prendere visione degli atti è l’Ufficio Casa – Via Porta Fabbrica 1 Massa, Tel. 0585/490222 e 0585/490262.

L’ apertura al pubblico solo su appuntamento il martedì e giovedì con orario 9:00 – 12:30 e 15:00 – 17:00.

Di seguito l’indirizzo web che rimanda alla graduatoria: http://www.comune.massa.ms.it/pagina/pubblicata-la-graduatoria-l%E2%80%99accesso-all%E2%80%99emergenza-abitativa.