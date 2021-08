Colonnata torna a riempirsi di turisti: da sabato via a Ztl e navetta gratuita

CARRARA – Colonnata, il paese del lardo, torna a riempirsi di turisti e visitatori. E per evitare ingorghi e intoppi al servizio di trasporto pubblico locale, l’amministrazione comunale riattiva la zona a traffico limitato e la navetta gratuita. Residenti e commercianti potranno comunque accedere al paese a patto di avere l’ apposita autorizzazione rilasciata dal Comando della Polizia Municipale.

«Abbiamo deciso di ripristinare ztl estiva e bus navetta su richiesta dei residenti e del personale del servizio di trasporto pubblico – ha spiegato l’assessore alla Mobilità Daniele del Nero -. Quest’anno i turisti stanno tornando a muoversi e il picco di affluenza di visitatori di agosto avrebbe reso impraticabile la viabilità e i parcheggi del paese, con gravi disagi anche per gli abitanti e le attività di ristorazione. Per garantire comunque l’accesso, abbiamo quindi attivato il bus navetta gratuito che consentirà ai turisti di arrivare nel cuore di Colonnata».

Le novità sono state introdotte oggi con l’approvazione di un’apposita delibera di giunta. Ma vediamo nel dettaglio il provvedimento. La zona a traffico limitato riguarderà via Comunale di Colonnata nel tratto compreso tra il bivio con la Strada dei Canaloni ed il Paese di Colonnata e scatterà dal 07 agosto: resterà in vigore tutti i giorni fino al 22 agosto dalle ore 10.00 alle ore 22.00. A partire dal 28 agosto e fino al 26 settembre, invece, la ztl sarà in vigore solo il sabato e la domenica, sempre dalle ore 10.00 alle ore 22.00.

In concomitanza con attivazione della zona a traffico limitato scatterà il servizio di bus navetta gratuito, con partenza dall’area retrostante l’ex Stazione della Ferrovia Marmifera: il bus presterà servizio dalle 10.00 alle 22.00. I visitatori potranno lasciare le auto private presso il parcheggio dell’area, nei pressi della fermata del bus navetta. Il Ctt ricorda che, contestualmente, a partire dal 31 luglio, nei giorni di sabato e domenica, l’ultima fermata della linea 50 Carrara – Colonnata, non sarà più nel centro del paese ma proprio in località “La Stazione”: da qui i viaggiatori potranno salire con il bus navetta.

L’accesso alla zona a traffico limitato sarà comunque garantito a ciclomotori e motocicli, ai veicoli di emergenza e a quelli dei residenti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comando della Polizia Municipale. Potranno inoltre entrare nella ztl i mezzi delle persone invalide muniti di apposito contrassegno, dei titolari/gestori di attività commerciali e di somministrazione muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal della Polizia Municipale; i veicoli dei proprietari di immobili domiciliati all’interno del paese (1 per richiedente), muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale. Avranno acceso al paese anche i mezzi adibiti a trasporto pubblico locale, taxi, ncc, quelli pronto intervento (servizio idrico, fognario, telefonico, energetico, polizia privata/guardie giurate). I veicoli adibiti al carico e scarico merci potranno invece varcare la ztl solamente nelle fascia oraria 10.00 – 11.00.

Tutti i dettagli sono pubblicati sul sito www.comune.carrara.ms.it.

Per il rilascio dell’autorizzazione all’ingresso nella ztl di Colonnata a residenti, domiciliati, titolari di attività e altri aventi diritto la Polizia Municipale attiverà un apposito sportello presso la sede del Comando in piazza Lodovici nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7 agosto.