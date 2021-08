Lavori da record per il ponte di Casola: riaperto al transito in soli otto giorni

CASOLA IN LUNIGNIANA – Facevano paura i tempi annunciati dalla Provincia per la messa in sicurezza del ponte sull’Aulella, perché si sa, gli annunci sono sempre positivi, ma poi è la burocrazia a dettare i tempi veri per la realizzazione delle opere. Invece, questa volta, grazie al massimo impegno della ditta Belvedere Srl di Rometta, alla quale il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti e il sindaco di Casola Riccardo Ballerini avevano chiesto un lavoro sollecito, i lavori sono stati conclusi in soli otto giorni.

Questa mattina, infatti, il passaggio sul ponte è stato ripristinato e dalle ore 11 è stato possibile, per le auto, tornare al normale transito. Ancora divieto, però, per i camion. Nel futuro prossimo si procederà con la realizzazione strutturale del ponte e delle arcate che però non inciderà sulla viabilità.

«Devo ringraziare la ditta – ha commentato il sindaco Riccardo Ballerini – che ha lavorato notte e giorno, sabato e domenica, con grande spirito di sacrificio. Ha rispettato i tempi e i modi stabiliti dalla gara d’appalto concludendo i lavori due giorni prima di quanto era stato stabilito. Una grande soddisfazione da parte mia, del presidente della Provincia, che era presente questa mattina all’apertura al transito, e dell’amministrazione tutta del Comune di Casola. Davvero complimenti agli operai che hanno impiegato in modo ineccepibile mezzi, uomini e tempo per creare meno disagi possibili alla popolazione.»