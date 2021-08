Madonna del Gaggio, in onore delle celebrazioni è possibile visitare i resti del castagno sacro

PODENZANA . “Qui, all’oratorio di Gaggio, il popolo si porta in processione tre volte l’anno, la vigilia della festa, il giovedì Santo e la domenica di Quaresima. Ivi si fa la funzione del Parroco il giorno di sua festa…”. Questa fu la risposta data dal rettore di Podenzana (Massa-Carrara) alla circolare del Vescovo Pier Luigi Scarabelli nel 1821. Se anche quest’anno il “popolo” di Podenzana, nel rispetto delle normative anticontagio, non potrà celebrare l’attesa e sentita processione della Vigilia di Festa del 5 di Agosto, che da almeno duecento anni si ripete, non mancheranno i momenti di festa, di celebrazioni liturgiche e momenti di raccoglimento spirituale per tutta la giornata di giovedì 5 agosto.

Le sante messe, presso il Santuario recentemente restaurato, saranno celebrate dalle 7 alle 12 ad ogni ora. Alla celebrazione delle 11 parteciperà il Vescovo della Diocesi di Massa Carrara e Pontremoli Gianni Ambrosio. Nel pomeriggio alle ore 16 sarà celebrata l’Adorazione Eucaristica, alle 17 il Concerto di antiche laudi e canti alla Madonna, alle 18 l’ultima Messa della giornata. Potranno essere visitati i resti del castagno, intorno al quale sarebbe stato edificato il Santuario alla fine del 1500, secondo la leggenda, rinvenuti agli inizi del 900 e conservati sul retro dell’altare.

«Nel volgere di oltre duecento anni, – commenta il sindaco Marco Pinelli – il Santuario del Gaggio ha continuato la sua vita sino ai nostri giorni, grazie alle cure dei Parroci, della Popolazione di Podenzana, dei Comitati Parrocchiali e delle amministrazioni, rendendola meta privilegiata in Lunigiana dei moderni pellegrini. A loro tutti va il mio profondo sentimento di riconoscenza.”