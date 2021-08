Autostrade e vacanze, con l’arrivo di agosto non scatta il temuto aumento delle tariffe

MASSA-CARRARA – Nessun aumento per i pedaggi autostradali a partire dall’inizio del mese di agosto. La fine del congelamento degli aumenti stabilito dal decreto Milleproroghe per l’altro ieri, aveva infatti suscitato timori tra le associazioni dei consumatori e gli automobilisti in partenza per le mete estive. Il pericolo di un aumento è però scongiurato, almeno per il momento, in quanto non sono arrivati annunci su rincari del pedaggio da parte dei gestori.