Centri estivi: arrivati i finanziamenti del Governo ai Comuni della provincia di Massa-Carrara

MASSA-CARRARA – «Un programma di buona amministrazione, di coinvolgimento dei territori e di integrazione e socializzazione per i giovani – commenta soddisfatto il deputato Cosimo Maria Ferri – La Ministra Bonetti ha creduto in questo progetto che ha portato avanti con determinazione. Sono arrivati in settimana i finanziamenti ai Comuni interessati anche nella nostra provincia erogati tramite la Banca d’Italia. Al centro del progetto il territorio, gli operatori e i centri estivi che accolgono con umanità e professionalità tanti giovani. Il centro estivo è un luogo dove sono previste diverse attività non solo sportive, un modo per far crescere i nostri giovani. Un aiuto concreto per le famiglie, reduci dalla difficoltà della pandemia, e una risposta positiva dopo un’annata di didattica a distanza, di interruzione di attività sportiva e di rapporti umani. Una pagina di buona politica e di rafforzamento tra Stato centrale e territorio, con al centro le famiglie.»