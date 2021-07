«Rampe A12, noi ancora nel disagio: esclusi ingiustamente dall’accesso gratuito»

PODENZANA – Prosegue la lotta dei sindaci dei comuni interessati dal problema della caduta del ponte di Albiano Magra (Aulla, Massa-Carrara), ora in costruzione, per ottenere l’accesso gratuito alle nuove rampe sull’A12 che, attualmente, vedono esclusi i cittadini di Podenzana, Calice al Cornoviglio, Follo e Vezzano Ligure. I primi cittadini si sono trovati a scrivere ancora una volta agli Enti e alle società interessate dal tratto, nella speranza che l’appello non cada nuovamente nel vuoto.

«Abbiamo già inviato la richiesta al Ministero, al commissario straordinario e ai due presidenti delle regioni per richiedere l’estensione dell’esenzione dal pedaggio per la percorrenza del tratto autostradale tra Ceparana e Santo Stefano. Appare sempre più ingiustificata l’esclusione dei territori che rappresentano l’estensione naturale della Piana Di Ceparana e che non può essere esclusa per soli confini amministrativi, penalizzando di fatto parte della popolazione, compresi quasi mille abitanti della frazione di Montedivalli del comune di Podenzana.»

Nella lettera, si legge: «L’esclusione è ingiusta, se si considera che la piana di Ceparana di Bolano, ove sono collocate le nuove rampe, è posta sulla sponda sinistra del fiume Vara che divide in due sia il territorio di Vezzano Ligure (che sulla sponda destra ha Piano di Valeriano) sia quello di Follo ( che sulla sponda destra ha Pian di Follo). Tale piana a sinistra del fiume Vara è geograficamente unica ma amministrativamente divisa tra Bolano, Follo e Vezzano e rappresenta il fulcro anche delle attività commerciali e dei cittadini di Montedivalli di Podenzana e di Calice al Cornoviglio, la cui parte del territorio, posto sulla sponda sinistra del Vara, è geografica estensione e chiusura della piana di Ceparana con il ponte di Piana Battolla nel Comune di Follo. Tale infrastruttura di collegamento tra sponda sinistra e sponda destra del fiume Vara, presenta gravi criticità, attualmente è percorribile a senso unico alternato e rappresenta quindi un’ulteriore limita alla piena e sicura fruibilità dei residenti sulla sponda sinistra che, per motivi di lavoro, studio e sanitari devono raggiungere i servizi posti a Santo Stefano di Magra, Sarzana e La Spezia. La giusta gratuità concessa ai cittadini del comune di Santo Stefano di Magra in realtà verrà invece utilizzata pochissimo poiché il casello è nel loro territorio e per raggiungere i principali servizi, compreso l’ospedale di Sarzana, mai hanno utilizzato il ponte di Albiano: Santo Stefano di Magra per ogni tipo di servizio si interfaccia direttamente con il capoluogo tramite la bretella autostradale.»

Chiedono, quindi:«l’estensione della gratuità del pedaggio nel tratto Ceparana di Bolano – Santo Stefano di Magra a tutti coloro i quali risiedono o hanno sedi lavorative nostri comuni in quanto hanno effettivamente tratto e continuano a trarre un grave disagio causato dal crollo del ponte di Albiano Magra non potendo soddisfare le proprie quotidiane esigenze commerciali, di lavoro, di studio, socio-sanitarie e personali.»