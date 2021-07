Massa, “L’estate che volevi”: ecco tutti gli eventi dal 2 all’8 agosto

MASSA – Riportiamo di seguito tutti gli appuntamenti dal 2 all’8 agosto della rassegna “L’estate che volevi”.

Fino a domenica 29 agosto – Museo Guadagnucci, Villa Rinchiostra

VOGUE – carta bianca una nuova storia

49 ARTISTI X 49 COPERTINE

a cura del Comune di Massa

Fino a domenica 12 settembre – Villa Rinchiostra

WA22. UOMINI DI SABBIA

sculture da materiali di riciclo

a cura si Soc. Spirale Arte S.r.l.

Da venerdì 23 luglio a giovedì 19 agosto – Castello Malaspina

MOSTRA PERSONALE DEL MAESTRO GIOVANNI CRISTINI

“Pace e Amore” Expo Dubai – Abu Dhabi – official event di arte contemporanea

Per info 393.1215542

Lunedì 2 agosto ore 21.30 – giardino di Villa Rinchiostra

PALCOSCENICI STELLATI

a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus

DANZA NEL PARCO

Gala di danza

a cura delle scuole di danza Art Academy, Arts&Musical school, Danza col cuore, Urban concept academy

Martedì 3 agosto ore 20.30 – Centro storico

PALCOSCENICI STELLATI

a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus

A SPASSO CON…Alessandro Manzoni

a cura del Touring Club

passeggiate nel centro città, alla scoperta della sua storia e dei suoi aneddoti, attraverso la vita di un “personaggio chiave” di Massa

Martedì 3 agosto ore 21.30 – Parco della Rinchiostra

CONVERGENZE

a cura di Mondi possibili, associazione Scholè

Da mercoledì 4 agosto a lunedì 16 – villa Cuturi

LABIRINTO

mostra personale

a cura di Luciana Bertaccini

Mercoledì 4 agosto ore 20.00 – Castello Malaspina

PALCOSCENICI STELLATI

a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus

CASTELLO DELLE MIE TRAME

Fabio Cristiani

Mercoledì 4 agosto ore19.00 – villa Cuturi

WEDDING SHOW

“LE NOZZE CHE VORREI”

evento dedicato al mondo degli sposi con specialisti e professionisti del settore wedding

a cura di Le nozze che vorrei

Da giovedì 5 a domenica 5 settembre tutti i venerdì, sabato e domenica dalle 21.00 alle 24.00 – Ram Rifugio antiaereo Martana

CANTIERE SPAZIO ARTE LIBERA

mostra collettiva

Annalisa Atlante, Florian D’Angelo, Roberto Giansanti, Stefania Grillo, Fabio Maestrelli, Domenico Morabito, Claudio Tomei

a cura di Collettivo cantiere e associazione culturale Sancio Pancia

Da giovedì 5 a domenica 29 – villa Rinchiostra

FATTI NON FUMMO PER VIVERE COME BRUTI

mostra di pittura

a cura dell’associazione Percorsi d’arte

Giovedì 5 ore 21.15 – Piazza Mercurio

BIBLIOTECA IN PIAZZA:

“IL NUOVO VOCABOLARIO DEL DIALETTO MASSESE”

di Enrico Novani (Industria & Letteratura, 2020). Presenta Enrico Medda.

L’opera presenta una raccolta di quasi 6.000 voci contenenti il lessico, la fonetica, l’ortografia, la morfologia, i proverbi e tutte le espressioni e i modi di dire del dialetto massese.

a cura di Biblioteca Civica S. Giampaoli

Giovedì 5 ore 21.15 – Canevara

RACCONTAMI UNA STORIA

a cura dell’associazione Briciole sul sentiero

Giovedì 5 ore 21.30 – Parco della Rinchiostra

FESTIVAL SINFONICO

XXVIII EDIZIONE:

Lirica sotto le stelle

Maria Simona Cianchi, soprano,

Ramtin Ghazavy, tenore,

Veio Torcigliani, baritono,

Federico Gerini, pianoforte

Musiche di Rossini, Verdi, Puccini, Mascagni, Giordano.

a cura di Associazione Musicale Massese

Giovedì 5 ore 21.30 – Villa Cuturi

CINEMA IN VILLA

IL SORPASSO (di Dino Risi)

a cura di associazione Art’è di Scholè

Sabato 5 ore 21.30 – Partaccia

JOPPINO SPETTACOLO PER BAMBINI

a cura di Associazione Pro loco Partaccia

Venerdì 6 ore 18.30 – parco dei Ronchi

MASSA PICTA: I COLORI DELLA CULTURA

Farro, panigacci, testaroli, formaggi e molto altro

Con la partecipazione dei produttori di Massa, Carrara, Lunigiana e Garfagnana

a cura di Fabrizio Diolaiuti

Venerdì 6 ore 20.45 – Centro storico

VISIT MASSA

a cura di Ccn Massa da vivere

Venerdì 6 e sabato 7 ore 21.00 – Centro storico

LO SBARAZZO

a cura di Ccn Massa da vivere

Venerdì 6 ore 21.30 – Villa Cuturi

MUSICA IN VILLA:

FRANCESCO SARCINA

a cura di Ccn A spasso per la costa

Venerdì 6 ore 21.30 – piazza Berlinguer

PALCOSCENICI STELLATI

a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus

NASO D’ARGENTO

di e con Soledad Nicolazzi

produzione Stradevarie_Campsirago Residenza

Nato nei cortili d’estate, lo spettacolo coinvolge i bambini con musiche, filastrocche, nuove modalità espressive. Una narrazione scoppiettante e coinvolgente delle Fiabe Italiane raccolte da Italo Calvino: in scena una fisarmonica, un cestino, una piccola sedia e un’attrice che stende calzini spaiati. Le bellissime immagini di Dora Creminati, proiettate sullo sfondo, fanno da controcanto alla storia.

Sabato 7 ore 21.30 – Villa Cuturi

CONCERTO INTERATTIVO PER BAMBINI

a cura dell’associazione La rivincita

Sabato 7 ore 22.00 – Partaccia

PARTACCIA MEDIEVALE

“CONTRADA POZZO”

a cura di Associazione Pro loco Partaccia

Sabato 7 ore 21.30 – villa Rinchiostra

PALCOSCENICI STELLATI

a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus

IRENE GRANDI

IO E IL BLUES

Domenica 8 agosto ore 21.15 – Piazza Mercurio

BIBLIOTECA IN PIAZZA:

“EQUILIBRISMI”

di Donatella Manzuoli (Del Bucchia, 2021). Presenta Silvia Francesconi.

“Equilibrismi” nasce come proseguimento della prima opera dell’autrice. A tu per tu con sé stessa, nel vivo della pandemia, l’autrice si mette allo specchio, riflettendo sul mondo che cambia per sempre.

a cura di Biblioteca Civica S. Giampaoli

Domenica 8 ore 17.30 – Rifugio Nello Conti

MUSICA SULLE APUANE

4etto Yukali, violoncelli

Quartetto d’archi Orfeo

a cura del Cai sez. “Elso Biagi” Massa

Domenica 8 agosto ore 21.30 – Parco di Villa Rinchiostra

FESTIVAL SINFONICO

XXVIII EDIZIONE:

“Histoire du Soldat” di Igor Stravinsky

Solisti dell’Orchestra del Teatro del Giglio

diretto da Paolo Biancalana

a cura di Associazione Musicale Massese